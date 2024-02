El Zoo del Pirineu ha habilitat un nou espai per animals que resideixen a la Fundació i requereixen estar en condicions de semillibertat. Aquest recinte l'ha inaugurat un isard que va ingressar a l'entitat fa poc més d'un mes, a causa del tancament del centre on residia fins aleshores. El terreny compta amb un total de 2.200 metres quadrats i combina trams de bosc, muntanyes de pedra i prat, un espai idoni per aquesta mena de bòvids que necessiten zones àmplies per córrer i saltar, però també d'altres que els serveixi com a refugi, per apagar-se quan necessiten tranquil·litat.

En arribar a la Fundació, l'isard va passar un període de quarantena que va acabar superant amb èxit i des del passat 29 de gener resta al seu lloc definitiu, situat a la vora de l'entrada del parc. L'exemplar té cinc anys i va néixer en captivitat, motiu pel qual no ha desenvolupat els instints salvatges necessaris com per sobreviure en total llibertat. Per aquest motiu, restarà al Zoo del Pirineu, com tots els altres animals de què tenen cura perquè necessiten atenció especial. El terreny en què es troba podria arribar a acollir tres isards més, però com que els mascles adults d'aquesta espècie solen viure en solitari, el centre ha fet saber que «no cal trobar companyia» al que hi ha actualment. Com han assegurat membres del centre, aquest exemplar ha estat batejat amb el nom de «La Coma», en honor als alumnes de l'escola La Coma que van participar en la iniciativa fent una donació econòmica que es va destinar a la compra del material per la construcció de la seva nova llar dins del Zoo del Pirineu.