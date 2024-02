Al darrer Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Solsonès hi va participar l'Institut Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu, els membres del qual van aprofitar per explicar l'estat en què es troba la nova llei d'alta muntanya i quines millores promourà, tot i que encara està per aprovar. Aquesta pretén «acostar al territori el centre de gravetat de la política de muntanya», tenint en compte que l'estructura tècnica i administrativa d'aquest decret ha d'estar centrada al territori. A més, van rebre els responsables del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació que van parlar del catàleg de serveis que tenen, per tal d’impulsar les oportunitats del territori.

La nova llei té la finalitat d’afavorir la creació d’una nova estructura tècnica centrada a l’alta muntanya. Aquesta tindrà la funció d’observatori de tots aquests territoris i també d’oficina tècnica, per contribuir a fer realitat projectes i actuacions estratègiques que es vulguin dur a terme. D’aquesta manera, s’impulsaran treballs de diagnosi per identificar els principals reptes i necessitats que els municipis haurien de tenir en compte per promoure la zona i, per tant, actuar en conseqüència. El decret també afavorirà que s'agilitzin els tràmits burocràtics i dotarà de més finançament als ajuntaments petits. A més, segons es va esmentar a la presentació, la intenció és que la llei compti amb una capacitat tractora de l'economia i el desenvolupament local, que aposti per la transformació i que faci valdre els actius territorials que hi ha actualment. La proposta territorial pretén incloure les comarques del Solsonès, Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Pallars Subirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Aran. Els criteris que s'han seguit a l'hora d'estipular-ho han estat que a cada comarca hi hagi més d'un 60% de superfície superior als 700 metres i que tinguin un pendent mitjà que estigui per damunt del 30%. Pel que fa a criteris demogràfics, que tinguin més del 40% dels nuclis per damunt dels 750 metres i que més del 40% d'aquests comptin amb una població inferior als 50 habitants.