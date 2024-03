La consellera Serret celebra les iniciatives impulsades pel CTFC amb fons europeus

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, ha visitat avui el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) situat a Solsona. La trobada s'emmarca dins del seu cicle 'Europa sobre el terreny', en què vol fer valdre l'impacte que tenen en la ciutadania les polítiques i accions que s'implementen a través dels fons europeus. El CTFC, per exemple, s'ha beneficiat de les subvencions per impulsar diversos projectes centrats en la gestió forestal sostenible. Com ha destacat Serret, aquestes iniciatives són exemples de «desenvolupament, innovació i progrés».

Serret ha apuntat que els fons Next Generation han atret milions d'euros a la Catalunya central, que s'han invertit en una sèrie de projectes entre els quals destaquen la millora de la gestió dels boscos de la zona i l'estalvi d'aigua, dos aspectes que han esdevingut cabdals a causa de la present situació d'emergència climàtica i de sequera. També ha remarcat la importància de fer «conscient a la ciutadania que Europa la construïm cada dia des de tot el territori».

La consellera ha recordat que el govern tenia una sèrie d'inversions de més de 127 milions d'euros previstes en els pressupostos de la Generalitat que han quedat aturades. Aquestes estaven destinades a la Catalunya central i pretenien dur a terme la millora d'infraestructures de carreteres, vies ferroviàries, escoles, centres d'atenció primària, i construir noves plantes de gestió de l'aigua. Serret ha qualificat aquesta sèrie d'inversions com a «urgents» d'impulsar i «necessàries» per l'impacte positiu que comportaran.

El CTFC ha pres partit en alguns projectes finançats amb Fons europeus Next Generation, com operacions de millora en la planificació i mobilització dels recursos forestals de muntanya i de valorització de la fusta, per exemple. També hi destaquen la iniciativa Cebrioref, que tenia la finalitat de produir biocombustibles, fertilitzants i sensors a partir de biomassa i les accions de conservació in situ i de cartografia d'àrees d'interès pel mussol pirinenc al parc nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici.