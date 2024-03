El CTFC proposa estalviar més aigua reduint la densitat d'arbres als boscos

Reduir la densitat d'arbres d'algunes zones boscoses per aconseguir estalviar més aigua. Aquesta és la finalitat del projecte 'Hidrobosc' que estan impulsant diversos investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Seguint aquesta nova forma de gestió forestal s'aconseguiria que els rius i aqüífers de les zones tractades comptessin amb més recursos hídrics i, a banda, contribuiria al fet que els arbres estiguessin més forts a l'hora de combatre plagues i incendis. Com ha assegurat una de les investigadores del projecte, Maria González, les intervencions es faran seguint un «model de gestió sostenible» i es preveu fer-ne a la comarca del Solsonès.

El problema de fons recau en el fet que la gran quantitat d'arbres en els boscos del territori fa que bona part de l'aigua de la pluja quedi retinguda a les seves capçades i, per conseqüència, poca quantitat arribi al sòl. Aquest fenomen causa que la poca aigua que arriba a terra sigui consumida pels arbres i la que acabi desembocant als rius i aqüífers resulta residual. Una de les principals finalitats del projecte, segons va apuntar González, és «donar valor a la gestió de l'aigua», un aspecte que «no se solia quantificar» en models anteriors de gestió forestal.

La quantitat d'aigua que arriba al sòl és tan poca i el nombre d'arbres que hi ha als boscos és tan elevat que hi ha una «gran competència entre ells» a l'hora d'absorbir-la. L'escassetat de recursos hídrics causa que els mateixos arbres creixin poc i siguin més vulnerables a patir danys greus causats per malalties o plagues. Per tant, amb les mesures que proposa el projecte es podrà millorar el seu estat mentre que els rius i conques també comptaran amb més aigua gràcies al monitoratge del seu cicle.

Gestió forestal sostenible

A més, el projecte segueix un model de gestió sostenible, que tindrà en compte aspectes com l'erosió del sòl, per tal de «danyar els boscos el mínim possible». La reducció de la densitat d'arbres es preveu fer-la a través de la seva tala controlada i la fusta resultant serà utilitzada per a fer productes de llarga o mitja duració, en funció de les seves dimensions i qualitat.

Revisions periòdiques

En aquests moments, l'equip d'investigadors està realitzant el redactat del projecte i es preveu que les intervencions es duguin a terme en zones de boscos públics. Tot i això, González ha alertat que aquest plantejament «no serà per sempre», sinó que s'haurà d'anar modificant cada vuit o deu anys. Les posteriors actuacions, però, seran més barates, ja que les zones tractades ja presentaran menys densitat d'arbres i es necessitaran menys infraestructures per activar les accions corresponents.

Com va apuntar la investigadora, l'equip ha analitzat el territori a escala catalana, prenent especial atenció en les zones de capçaleres, per localitzar regions en què es pugui dur a terme el projecte. Un d'aquests espais és a Espinavell, un poble del municipi de Molló, al Ripollès, i també preveuen fer una prova pilot al Solsonès. Les intervencions les duran a terme la Direcció de Boscos juntament amb investigadors del CTFC i el posterior monitoratge les farà el mateix centre.