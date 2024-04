Sant Llorenç crearà un calendari per evitar nous errors en la programació de la zona esportiva

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys crearà «de forma urgent» un nou calendari per evitar que tinguin lloc nous errors a la programació de la sala polivalent de la zona esportiva. Aquesta acció ha estat impulsada pel fet que dues activitats, que comptaven amb la corresponent aprovació per part del consistori i l'Associació de l'Arcada, van coincidir en horaris i espai. Les agrupacions que es van veure afectades per aquest malentès van ser la Coral Morunys i els socis del gimnàs.

Segons ha detallat el consistori, l'error va ser causat pel fet que des de les 20 h a les 20:20 h del passat dimarts hi havia dues activitats diferents programades a la mateixa sala de la zona esportiva municipal. La sala polivalent és d'ús preferent per l'Associació de l'Arcada de jubilats i pensionistes de la Vall de Lord i, per tant, tots els actes que tinguin lloc en aquest espai han de tenir el seu vistiplau. Tot i això, les dues activitats comptaven amb aquesta aprovació, de manera que va ser un error per part del consistori i l'Arcada.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Llorenç ha assegurat que crearà un calendari conjunt entre tots els organismes implicats, el mateix consistori, l'Arcada i el gimnàs, per facilitar que totes les parts puguin estar al corrent de l'ocupació de l'equipament i programar-hi activitats únicament quan estigui lliure. D'aquesta manera, esperen que «no es torni a repetir una situació desagradable» com la del passat dimarts.