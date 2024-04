El CTFC impulsa un model de gestió forestal que redueix el risc d’incendi als boscos

El centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en col·laboració amb altres entitats, impulsa un projecte per impulsar la bioeconomia forestal a través de millorar l'actual model de gestió de boscos. D'aquesta manera, segons afirmen els professionals que encapçalen l'anomenat BioForPiri, podran fer front a dues grans problemàtiques de les zones rurals: els incendis i el repte demogràfic. Es preveu que es porti a la pràctica a Alinyà i Aïnsa-Sobrarb, dos indrets del Pirineu i tindrà una durada durant aproximadament dos anys.

El model que proposa la iniciativa consisteix en una gestió forestal que inclogui mesures de conservació de la biodiversitat i, alhora, «vagin en la línia de la prevenció d'incendis a escala de paisatge», com explica un dels investigadors del CTFC que participa en el projecte, Mario Beltrán. D'aquesta manera els boscos del territori seran menys propensos a patir focs, ja que estaran més cuidats. A banda, també suposarà un increment en les oportunitats de desenvolupament rural i de la conservació del patrimoni natural de la zona.

Risc d'incendi creixent

Aquest és un problema que ha anat a l'alça darrerament, pel fet que les zones pirinenques cada any registren un risc més elevat de patir incendis forestals. Una situació que, segons els tècnics del centre podria ser provocada per l'abandonament i la precarització actuals del sector primari, sumat al fet que a la progressiva pujada de temperatures causada pel canvi climàtic.

Pel que fa a la prevenció d'incendis, els investigadors del CTFC partiran d'una planificació inicial a escala paisatgística, a partir de la qual es trobaran una sèrie de punts estratègics on dur a terme les mesures de prevenció i, a més, fer-hi alguna demostració. Un cop el projecte estigui en un estadi més avançat, es preveu fer una formació als diversos col·lectius que es dediquen a la gestió dels boscos, com Agents Rurals, veïns dels municipis on es fan les proves, i encarregats de la planificació d'aquest àmbit.

Resultats visibles

El projecte BioForPiri es va iniciar el febrer d'aquest 2024 i, segons va apuntar Beltrán, finalitzarà en un període aproximat de dos anys. En aquest temps, «els resultats es podran veure i hi haurà canvis visibles», encara que va alertar que aquests seran «petits», ja que «dos anys és molt poc temps per veure modificacions forestals» de gran escala. Tot i això, el seguiment d'aquest projecte servirà com a pretext per demostrar que «hi ha accions que necessiten molt temps per arribar a tenir un impacte», com va concloure l'investigador.