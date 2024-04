Els incendis més virulents fan necessari construir cases més resistents al foc

Els Bombers alerten que davant del risc d'un gran incendi és important que la població que viu en urbanitzacions, masies aïllades o petits nuclis rurals aprengui a autoprotegir-se. A les portes d'una nova campanya forestal, expliquen que els focs més intensos i ràpids provoquen que cada vegada sigui més complicat arribar a temps per protegir els habitatges. Per això, insisteixen en la necessitat de preparar les cases per fer-les més resistents al foc, a partir de la creació de franges perimetrals, evitar la jardineria inflamable o els cotxes al voltant de la casa o prendre més consciència sobre com actuar en cas de foc.

"Estem davant d'un escenari amb focs cada vegada més complexos i la població ha de tenir clar que en moltes situacions no podrem arribar a temps per protegir cada casa", explica l'inspector i cap de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart, que parla sobre com han canviat els focs amb el context de canvi climàtic i amb la desaparició del mosaic agroforestal. "Des que es van abandonar els primers conreus, vam començar amb els primers incendis de continuïtat forestal que han evolucionat fins als incendis de sisena generació actuals, vinculats al canvi climàtic, molt més virulents i que posen al límit la capacitat d'extinció", destaca Lleonart.

L'inspector descriu que són incendis amb un potencial enorme que corren molt més. Posa com a exemple el del Pont de Vilomara de l'any 2022, que en els moments punta va arribar a una velocitat de 4 o 5 km/h, equiparable al ritme d'una persona caminant. "És una velocitat brutal, tenint en compte que un incendi que avanci a més d'un 1 km/h ja genera problemes en l'extinció", assenyala. D'altra banda, explica que aquests incendis ja no són lineals, perquè tenen una capacitat de llançament de focus secundaris més llunyana i de creació de pirocúmuls, que "són els núvols que generen els mateixos incendis plens de brases incandescents i que en precipitar-se poden generar nous focus".

Davant d'aquesta nova dinàmica, l'avenç dels incendis es fa molt més difícil de controlar i suposen una amenaça per als nuclis de població aïllats pròxims als boscos. En aquest sentit, des de fa anys el cos de Bombers es prepara per afrontar aquest nou context "amb més efectius, més recursos i més feina de prevenció i de reconeixement del territori" i, de la mateixa forma, diu, "la ciutadania s'ha de preparar per a una possible situació d'emergència". L'inspector aclareix que "no és un problema de falta de recursos, sinó d'un canvi de dinàmiques del foc que ens obliguen a tots a estar molt més preparats".

Com preparar la casa davant del risc d'incendi

Principalment, els serveis d'emergències indiquen que per tenir la casa preparada davant del risc d'incendi és important mantenir al voltant de la façana una franja lliure de vegetació, garantir una distància mínima de sis metres entre els arbres del jardí, netejar el porxo i els tendals fixos de fulles seques, branques i altra matèria orgànica o allunyar de la casa les reserves de llenya i evitar deixar els cotxes a la vora de la llar. També és convenient evitar la jardineria altament inflamable com els xiprers o el canyís, la gespa artificial o les bales de palla, ja que durant l'incendi del Pont es va comprovar que amb aquests elements el foc es va propagar més fàcilment dins les parcel·les.

D'altra banda, també és important optar per aquells materials constructius que poden ser més resistents a les flames. "Les masies de pedra tradicional són resistents al foc, així com les construccions de formigó, que també presenten un comportament acceptable", apunta Lleonart, mentre que "tot el que estigui construït fusta o plàstics crema més fàcilment". La idea, explica l'inspector, és que la casa esdevingui "un refugi" per si mai ha de servir com a lloc de confinament per refugiar-se de les flames. "Com més preparada la tinguem, més podrà resguardar-nos del foc en cas que sigui impossible una evacuació i ens hàgim de quedar a casa", destaca.

En aquest sentit, també ressalta que és important conèixer les pautes d'actuació en cas d'un incendi. "Quan arriba al foc, hi ha molt neguit i nervis i la desesperació pot fer que algunes persones es posin en risc", lamenta. Per aquest motiu, el fet de conèixer prèviament els consells sobre com actuar pot ajudar a salvar una situació. "Molta gent de tota la vida de pagès està acostumada i sap com enfrontar-se al foc, però cal que el missatge arribi sobretot a la gent amb segones residències, cases de colònies o cases rurals que poden trobar-se sorpreses per un incendi".

Una jornada per explicar com actuar davant del foc

Els consells sobre com protegir-se en cas d’incendi forestal es van donar a conèixer en el marc d’una jornada celebrada aquest dijous a l’Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles adreçada principalment a propietaris i gestors d’edificacions aïllades com ara masies, cases de colònies granges o cases de turisme rural. Durant la jornada, que va omplir l’auditori i va comptar amb la participació dels diferents cossos dels serveis d’emergències, s’hi van tractar temes com les franges de protecció o les pautes de seguretat i autoprotecció en cas d’incendi. La jornada es repetirà el pròxim 20 d’abril a Moià.

Subscriu-te per seguir llegint