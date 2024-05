Solsona clou una Setmana de la Gent Gran amb gran poder de convocatòria

Solsona va cloure ahir la Setmana de la Gent Gran, set dies farcits d’una gran varietat d’activitats i propostes culturals, divulgatives, esportives i de lleure dedicades especialment per a la població envellida de la ciutat. Aquesta vintena edició ha destacat pel gran poder de convocatòria que ha tingut, destacant especialment la participació d’una cinquantena de persones a la tradicional caminada i la bona acollida d’altres actes i tallers del programa.

Les principals novetats d’enguany van ser els tallers amb les noves professionals d’atenció primària i comunitària del Centre Sanitari del Solsonès, la fisioterapeuta, l’higienista bucodental, la nutricionista i la psicòloga, en diferents dies, com també un taller d’expressió vocal i corporal i un col·loqui amb l’escriptora Anna Freixas, autora de Jo, vella, un llibre que tracta sobre el procés d’envelliment, concretament, de les dones. A més, es va organitzar, per primera vegada, una sortida al Museu de l’Escola Rural i als dòlmens de Castellar de la Ribera.

Tot i això, no van faltar altres actes que ja s’han convertit com a tradicionals en aquest cicle, com la caminada, el taller d’habilitats digitals, el cinefòrum i el campionat de bitlles catalanes. A la ruta del passat dimecres hi van participar una cinquantena de persones, que podien triar fer l’itinerari llarg (7,4 km) o el curt (4 km), que passaven per la font de Colomés i l’àmbit de la Torregassa. De fet, com va assegurar el consistori, aquesta és una de les activitats en què solen participar més persones del programa.

Aquests dies, tal com va apuntar la regidora de Drets Socials, Maria Moumen, «els protagonistes són un col·lectiu de la població que cada vegada té més pes social i que presenta un perfil molt divers quant a l’edat, la salut i la situació social». En aquest sentit, «l’oferta d’activitats intenta adequar-se a aquesta diversitat perquè tothom hi trobi el seu lloc», afegeix la regidora.

Exposició sobre els batejos

El Consell de Gent Gran de Solsona també es va inaugurar la seva exhibició anomenada «Remenant calaixos», en què es mostren, a través de fotografies, vestits i altres elements cerimonials anteriors als anys 90, els sagraments del baptisme a l’època. El Museu de Solsona, de fet, hi va col·laborar cedint un vestit de bateig de l’any 1926 format per un vestit, sobre vestit, capa i gorra, com també uns patrons de capa, gorra i peüc dels anys 20. En l’edició passada el Consell va optar fer organitzar una altra exhibició, però, en aquest cas, va girar entorn els casaments.