Segur que t’ha passat moltes vegades: al reenviar un missatge o una imatge a través de WhatsApp t’apareix el missatge «reenviat» o «reenviat moltes vegades». Hi ha molts trucs que van molt bé per a la plataforma de missatgeria instantània més utilitzada a nivell mundial i n’hi ha un per camuflar l’enviament d’una cosa que ja has rebut anteriorment. Si vols que sembli un missatge original i, d’aquesta manera, que l’altra persona no sàpiga que simplement has premut el botó reenviar, segueix els següents passos.

La gran novetat de Whatsapp que arriba als grups: per fi podràs fer-ho La funció de reenviar de WhatsApp és una manera còmoda d’agafar un missatge o una foto que t’han enviat i compartir-la amb altres persones. Però quan fas això, a l’altra persona li apareix una nota dient-li que és un missatge reenviat. En lloc de fer això, tens dues alternatives que pots fer a Android i iOS, sense sortir de la mateixa aplicació. Dos trucs molt simples D’una banda, has de prémer ‘Compartir amb’ i escollir el contacte al qual vols enviar-li aquesta imatge. D’aquesta manera, també podràs editar l’element i afegir-hi el comentari que desitgis. De l’altre, pots fer el mateix quan es tracta d’un missatge de text. En aquest cas, no has de prémer ‘Reenviar missatge’, sinó ‘Copiar missatge de text’. Posteriorment, entra a la conversa on vulguis enviar-lo, prem ‘Enganxar missatge’ i després ‘Enviar’. D’aquesta manera, no apareixerà el ‘Reenviat’. Aquest últim truc té un què: no és possible fer-ho amb diversos missatges alhora. Hauràs d’anar un per un i tornar a fer els passos esmentats.