L’abril de 1986, un grup de 20 professors es van reunir a les portes del Consell Nacional de Professors de Matemàtiques, als Estats Units, per protestar contra l’ús de les calculadores a les escoles. «Substituirà el pensament», deien. Gairebé 40 anys després, l’escena es repeteix contra ChatGPT, el popular sistema d’intel·ligència artificial (IA) capaç de conversar i simular el raonament humà. Les dues escenes reflecteixen una mateixa realitat: tard o d’hora, la teva feina es veurà afectada per un algoritme.

Al llarg dels últims anys, la robotització de processos físics com els industrials ha modelat el mercat laboral. Com va passar amb internet, aquesta transformació s’accelerarà durant la pròxima dècada amb l’eclosió de les anomenades IA generatives, sistemes programats per crear tota mena de textos, imatges o sons a partir de les ordres dels usuaris. És a dir, que automatitzen tasques cognitives.

OpenAI, l’empresa responsable de ChatGPT i ara part de Microsoft, va publicar aquest dilluns un estudi que detalla les «notables implicacions econòmiques, socials i polítiques» de la seva creació. L’informe adverteix que fins a un 80% de la població activa als EUA podrà veure almenys un 10% de la seva feina exposada a normalització d’aquesta tecnologia. En un 19% dels casos, l’IA tindrà un impacte molt més gran, i afectarà almenys un 50% de les tasques.

Aquest estudi, autopublicat per la mateixa OpenAI, no ha sigut sotmès a l’escrutini de la comunitat científica ni ha sigut validat, amb la qual cosa s’han d’agafar les seves conclusions amb pinces. A més, no tots els experts concorden amb la seva visió. «Aquesta tecnologia afectarà tots els àmbits. La utilitzarem per fer correus i enviar correus electrònics, i segur que ens estalviarà temps, però a la majoria de la gent no li canviarà la vida», explica a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, Esteve Almirall, professor d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE.

IA a l’oficina

OpenAI va obrir ChatGPT al mercat el novembre. En tan sols dos mesos va aconseguir superar els 100 milions d’usuaris al mes, convertint-se així en l’aplicació de consum que més ràpid ha crescut de la història. El passat 15 de març es va presentar GPT-4, l’última evolució que dota aquest ‘software’ de més rendiment i precisió. La millora de les seves capacitats apunta a un ús cada vegada més gran d’aquestes eines, especialment en l’àmbit laboral, en què promet més productivitat. Així, no és casual que Microsoft i Google hagin integrat l’IA a totes les seves aplicacions d’oficina.

L’adopció de l’IA generativa s’està accelerant a un ritme vertiginós i això pot alterar el mercat de treball. Aquest temor ha portat a la publicació d’altres estudis que busquen calibrar aquest impacte, si bé els resultats també estan pendents de revisió. Dos investigadors del MIT van publicar a principis de mes un informe que apuntava que l’ús de ChatGPT a la feina podia incrementar l’eficiència en un 35%. Tot i que es constatés un augment de la productivitat, s’ha de veure que això repercuteixi positivament en el treballador. «Generarem més amb menys temps i més qualitat, però probablement el volum de feina no canviarà», afegeix Almirall.

Llocs de feina més afectats

La investigació detalla que les professions més exposades seran aquelles l’habilitat de les quals pot ser automatitzada per les màquines. Serà el cas, apunten, de matemàtics, escriptors, periodistes, auditors, dissenyadors web, enginyers, analistes de dades o advocats. «Els ‘call centers’ potser moriran i en sectors com el legal GPT pot suposar una revolució», assegura Almirall.

Les indústries més susceptibles de tenir canvis seran les d’allotjament informàtic, editorials, serveis d’informació, companyies d’assegurances, contractes de valors i serveis cientificotècnics. OpenAI ja ha tancat lucratius acords amb firmes legals, financeres i de consultoria perquè integrin la seva tecnologia.

A diferència del que pot passar als EUA, Almirall creu que a Espanya l’afectació laboral de l’IA serà menor perquè s’implantarà de manera més lenta. «GPT s’utilitzarà com a assistent personal, però la regulació farà de barrera perquè impacti menys en el treball», assegura, i apunta que seria una «oportunitat» per agilitzar la burocràcia administrativa. «Es podria automatitzar des de demanar llicències d’obres a pagar una multa».

D’altra banda, l’estudi d’OpenAI conclou que altres professions més físiques, com les de cuiner, agricultor, mecànic, fuster, esportista, reparador elèctric o paleta no es veuran amenaçades davant l’auge de grans models de llenguatge com ChatGPT. No obstant, això no significa que aquests llocs de treball estiguin assegurats en el futur, perquè sí que podrien veure’s afectats per evolucions tecnològiques com la robotització.

Amb «exposició», l’informe no es refereix a una pèrdua directa de llocs de treball, sinó a la possibilitat que la màquina ajudi a reduir el temps que un humà triga a realitzar una tasca. Alguns llocs de treball s’automatitzaran i d’altres mutaran, però també se’n crearan altres de nous. «Apareixeran moltes aplicacions que crearan molta feina», assegura Almirall. Fins on arribarà aquesta nova economia? Anticipar-ho seria com mirar de preveure l’impacte del mercat de les ‘apps’ abans de l’aparició de l’iPhone.