L’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) recomana als propietaris de dispositius Apple que actualitzin l’última versió del ‘software’ iOS (16.5.1) dels iPhones, els ordinadors Mac i els rellotges per corregir els errors de seguretat que s’han detectat.

Incibe ha compartit una alerta de nivell 5 (importància crítica) en el seu portal web. Les vulnerabilitats detectades fan referència a problemes de seguretat detectats a principis de juny per Kaspersky, una empresa de ciberseguretat.

Apple ha publicat les actualitzacions per protegir els dispositius i posar remei a les deficiències detectades. Tots els usuaris que tinguin versions anteriors al ‘software’ 16.5.1 a Safari, iOS o IPad hauran d’actualitzar-los, així com els usuaris de macOS i watchOS que no tinguin l’última actualització configurada.

Codis arbitraris

Des de Kaspersky s’ha avisat Apple sobre l’existència de vulnerabilitats Oday, que es donen quan un ‘hacker’ aconsegueix vulnerar la seguretat abans que els desenvolupadors de ‘software’ puguin trobar una solució.

Amb aquesta vulnerabilitat, els atacants podrien utilitzar un codi arbitrari, és a dir, executar comandos o injectar codi en una aplicació al seu aire. Amb les actualitzacions publicades dimecres per Apple, es tanquen les bretxes de seguretat i es corregeixen els errors de vulnerabilitat.