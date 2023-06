L'albirament de taurons en els últims set dies a les costes de l'Estat ha despertat la inseguretat dels que ja estiuegen a la platja. En la darrera setmana s'han vist fins a cinc exemplars: tres a les Baleares, un a Alacant i un a Galicia.

🇪🇦🦈 | ESPAÑA: Un tiburón sorprende este jueves por la mañana a los bañistas en la orilla de una playa de Orihuela (Alicante). pic.twitter.com/b8Pz27dt2K — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) 15 de junio de 2023

L'organització internacional Ocearch disposa d'una pàgina web de seguiment d'exemplars de taurons per tot el món. Segons el seu portal interactiu, a la Península Ibèrica hi ha dos esquals que viuen en aïgues de l'Atlàntic. Un d'ells es diu Machaca. És un mascle adult de 2 metres i mig que es va etiquetar al Golf de Maine (Estats Units) i ara es passeja per la costa de Vigo. L'altre, una exemplar de tauró solraig jove de nom Rizzilient, s'ubica a la Vila do Conde, a Portugal.

Tot i que l'eïna interactiva d'Ocearch només compta amb el registre d'aquests dos exemplars, s'estima que al mar Mediterrani existeixen 45 espècies de taurons, entre les quals hi ha tintoneres, gats vers i pastius.

La majòria d'aquests exemplars s'acostumen a albirar al Cantàbric i l'Oceà Atlàntic, ja que les aigües són més fredes. Així i tot, quan s'aproximen a la costa, la probabilitat d'atac és molt baixa. Els atacs amb mossegades per aquests animals són gairebé inexistents a Espanya. Segons detalla l'Arxiu International d'Atacs de Taurons (ISAF), a l'Estat només es tenen constància de sis atacs des del 1847.