La Comissió de Protecció de Dades d'Irlanda ha imposat una multa de 345 milions d'euros a TikTok per infringir les normes de tractament de dades i privacitat dels menors fixades en la Directiva General de Protecció de Dades de la UE. La sanció arriba després que l'organisme obrís una investigació de gairebé dos anys -iniciada el setembre de 2021- i on va detectar "patrons qüestionables" pel que fa al compliment de la normativa. Més enllà de la multa econòmica, la comissió dona un marge de tres mesos a l'empresa per resoldre la situació, segons ha informat aquest divendres en un comunicat.

L'escrit presentat per l'autoritat irlandesa posa de manifest que TikTok configurava els perfils dels nous usuaris menors com a "públics" per defecte, permetent d'aquesta manera que qualsevol persona pogués visualitzar el contingut. La comissió també assenyala que la xarxa social xinesa no feia les comprovacions pertinents per verificar si el compte d'un usuari menor d'edat estava vinculat al dels seus pares o tutors legals. Segons l'autoritat, això permetia als menors intercanviar missatges directes amb altres usuaris majors de 16 anys, cosa que implicava "seriosos riscos per als usuaris menors". A més, l'organisme denuncia "manca de transparència" per part de TikTok a l'hora de proporcionar informació als usuaris i acusa l'empresa de pràctiques "qüestionables" perquè les persones registrades a la plataforma acceptessin condicions "intrusives" en relació amb la protecció de la seva privacitat.