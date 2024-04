AlertCops: Aquesta és l'app per denunciar robatoris i agressions fora de Catalunya

La Policia Nacional ha recomanat utilitzar l'app AlertCops, creada pel Ministeri del Interior, si s'és víctima d'un robatori o una agressió. Es tracta d'una eina des d'on qualsevol víctima o testimoni pot enviar alertes geolocalitzades a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat de forma ràpida i senzilla en cas que es produeixi un furt, un robatori, una agressió sexual o qualsevol altre acte il·lícit. Ara bé, només està disponible en 7 idiomes, i cap d'ells és el català, ja que, ara per ara, no està habilitada en aquest territori, a diferència del País Basc. Descarrega-te-la si viatges per la península.

La nova versió de l'aplicació permet enviar fotos i vídeos en directe, per tant, qualsevol persona que sigui víctima o testimoni d'un furt, pot enviar imatges i vídeos relacionats amb fets delictius. Està disponible en castellà, euskera, anglès, francès, italià, alemany i rus i també té una traducció instantània del seu xat en temps real a fins a 100 llengües.

La Policia Nacionalt també té habilitat el telèfon 091, les 24 hores del dia.