WhatsApp, Instagram i Facebook cauen a nivell mundial

Les aplicacions de Meta han caigut a nivell mundial aquest dimecres: tant el servei de missatgeria de WhatsApp com les aplicacions de les xarxes socials d'Instagram i Facebook. Poc abans de les 8 del vespre ja s'han començat a reportar els primers errors en aquestes aplicacions, tant en les seves versions web com en les mòbils, segons el portal DownDetector, que detalla que el problema és global i que afecta usuaris tant d'Europa com d'Amèrica i Àsia. Mitja hora després, a 2/4 de 9, totes les funcionalitats de les apps s'han anat recuperant.

Meta encara no s'ha pronunciat sobre el problema.