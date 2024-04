'La 2' de RTVE reorganitza el 'Prime Time' i fa una aposta diària per la ficció

'La 2' de RTVE ha reorganitzat la franja horària de més audiència, l'anomenat 'Prime Time' i ha fet una aposta diària per la ficció. El canal estrena trimestre amb una graella renovada que manté, però, la franja cultural del matí. Un dels espais estrella de la cadena continua essent 'Late Xou', el programa que presenta Marc Giró, però a aquest s'hi afegiran 'Ovejas eléctricas', espai cultural presentat per Berto Romero, o 'En Primicia', un programa d'entrevistes en profunditat presentat per Lara Siscar. Al costat d'això, espais ja consolidats com la quarta temporada de 'La matemática del espejo', el programa de documentals 'Documaster' o 'En Portada', amb Lorenzo Milá.

Altres espais que són ja clàssics de la cadena són els concursos 'Saber y ganar', amb Jordi Hurtado, i 'Cifras y letras', amb Aitor Albizua. Espais que es combinaran amb obres de ficció com el drama 'Los Durrell', el thriller 'Grantchester' o la sèrie 'Això no es Suecia' protagonitzada per Aina Clotet, que fins ara s'oferia a través de RTVE Play i que ara arriba al segon canal televisiu del conglomerat mediàtic públic estatal.

Finalment es mantenen espais dedicats a l'educació i la cultura com 'La aventura del saber', 'Culturas2' o 'Un país para leerlo'. A més, 'La 2' estrenarà el documental 'Picasso español' coincidint amb l'aniversari de la mort de l'artista malagueny.