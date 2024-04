La funcionalitat oculta de WhatsApp Web

WhatsApp és una de les aplicacions més utilitzades a Espanya i és que el seu potencial és únic: missatges, emojis, seguretat, etc. La veritat és que és una gran eina de comunicació. En aquest article et mostrarem un truc que amaga l'app de WhatsApp i que de segur no sabies. Vols llegir un missatge sense que sàpiga l'emissor que ho has fet? WhatsApp Web et du la solució. Pren nota!

WhatsApp va sorgir com una aplicació per als dispositius mòbils, però ha evolucionat al llarg dels seus 15 anys d'existència per adaptar-se a diferents plataformes i necessitats dels usuaris. Des del llançament inicial per a iOS, l'aplicació ha conegut múltiples versions, incloent-hi Android, SymbianOS, BlackberryOS, Windows i MacOS, entre altres sistemes operatius.

Entre totes les alternatives a l'aplicació mòbil, WhatsApp Web ha emergit com l'opció més utilitzada. Llançada el 2015, aquesta versió web ha anat guanyant popularitat gradualment i, encara que, inicialment estava darrere de la seva versió mòbil en termes de funcionalitat, avui dia ofereix suficients característiques per ser considerada un substitut adequat mentre s'està davant d'un ordinador.

Configuració WhatsApp web

La configuració de WhatsApp Web és simple: només cal visitar web.whatsapp.com i vincular-ho amb l'aplicació mòbil escanejant el codi QR que es mostra a la pàgina web. Encara que WhatsApp Web no permet fer trucades ni videotrucades, ofereix la capacitat d'enviar missatges, notes de veu, imatges i altres arxius, cosa que resulta convenient i accessible per a aquells que treballen davant d'un ordinador.

WhatsApp Web té menys funcions que l'aplicació mòbil, però ofereix algunes característiques úniques. Per exemple, els usuaris poden aprofitar les dreceres de teclat per agilitzar moltes tasques a WhatsApp. A més, la funció de vista prèvia permet als usuaris accedir al contingut d'un missatge sense necessitat d'obrir la conversa, oferint una alternativa discreta per llegir missatges sense que l'emissor se n'adoni.

El procés per accedir a la vista prèvia és senzill: només cal moure el punter del ratolí sobre una conversa no seleccionada que contingui missatges sense llegir. WhatsApp mostrarà una finestra emergent amb el text complet del darrer missatge rebut. No obstant això, aquest mètode té limitacions, com l'accés, només, a l'últim missatge rebut i la necessitat d'estar en línia dins de l'aplicació, cosa que pot revelar a l'emissor si estàs o no actiu en aquell moment.

Els secrets de WhatsApp Web / -

És vital tenir en compte que no cal fer clic sobre el xat en qüestió, ja que això revelaria que el missatge ha estat llegit. Encara que aquesta funció té la limitació de mostrar únicament l'últim missatge no llegit, ofereix l'avantatge de mantenir la discreció sense deixar cap rastre de la lectura.