Alumnat de segon curs del CFGS d'Higiene Bucodental de la Joviat i de primer curs del CFGS de Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa han participat en una prova pilot d'ús de la simulació amb l'objectiu de treballar la interrelació entre les dues professions al Centre d'Innovació en Simulació d'UManresa (CISARC). En la prova pilot hi van participar cinc estudiants de cada disciplina. L'alumnat havia de simular que presentava diverses propostes d'ortodòncia a un pacient. Aquesta era la primera vegada que es feia una sessió de simulació interprofessional entre aquestes dues especialitats sanitàries de l'àmbit de la formació professional superior. L'èxit, el bon funcionament i la bona valoració de la prova pilot faran que, a partir del proper curs, aquest tipus de simulació s'incorpori als dos estudis.

La responsable de simulació del CFGS de Pròtesis Dentals del Campus Professional, Anna González, i l'experta en Odontologia i docent a la Joviat, Cristina Patiño, van preparar la sessió de simulació prèviament a les aules per assegurar-se que l'alumnat estigués al mateix nivell en el procés d'aprenentatge. Aquest tipus d'activitat permet generar un entorn molt proper a la realitat perquè els futurs professionals puguin treballar habilitats que hauran de dur a la pràctica en el seu dia a dia professional i una d'aquestes habilitats és precisament el treball amb altres professionals.

L'activitat es va dividir en dues parts. En una primera, posaven en comú el que veien en el model de guix i en la segona, resolien els dubtes que plantejava la pacient davant d'un possible tractament d'ortodòncia fixa o amb fèrules invisibles. L'èxit d'aquesta simulació va ser precisament que l'estudiantat s'adonés de la importància de la comunicació entre protètics i clínics dentals.

Segons González, "és molt important que els protètics sàpiguen quina és la tasca que es duu a terme en la part clínica per poder fer l'encàrrec al laboratori. D'altra banda, el coneixement de la tasca de cada professional redueix tant l'aparició de conflictes com la possibilitat de cometre errors".

Simulació interprofessional en la formació professional

Aquesta no és la primera vegada que UManresa impulsa sessions formatives utilitzant la metodologia de la simulació com a eina d'aprenentatge i d'interrelació entre diferents professions. La primera experiència va ser a nivell de graus universitaris, entre estudiants del Grau en Medicina de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. En el cas de la formació professional no és tan habitual que es facin aquest tipus de sessions formatives, un tema del tot necessari per a la col·laboració entre futurs professionals que hauran de treballar conjuntament quan s'incorporin al món laboral.

Precisament, la qüestió de l'ús de la simulació per fomentar el treball interdisciplinari entre diferents perfils professionals es va posar sobre la taula al darrer Congrés de la Societat Espanyola de Simulació i Seguretat del Pacient que es va dur a terme a València. Anna González és la responsable del grup de treball que impulsa aquest tipus de simulacions. Un dels objectius d'aquest grup és introduir aquesta metodologia en la formació professional, un camp on encara hi ha molt camp per recórrer i en el qual l'ús de la simulació és poc habitual.