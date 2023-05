Miami és una ciutat coneguda pel seu bon clima, les seves platges de sorra blanca, el seu ambient multicultural i la seva vida nocturna. El viatger que arribi a la ciutat descobrirà influències llatines, del Carib i estatunidenca en la seva arquitectura, música, gastronomia i estil de vida. Però, si el que cerca és el barri bohemi per excel·lència, haurà de dirigir els seus passos a Coconut Grove.

Fundat el 1873, es troba al costat sud de la badia de Biscayne, però no va ser fins a la dècada dels 60 quan aquest veïnat es va convertir en el centre neuràlgic de la contracultura i la vida bohèmia. Artistes, escriptors i músics que van des de Tennessee Williams fins a Bob Marley, passant per Jimi Hendrix, van ser hipnotitzats per un ambient que avui dia encara perviu als seus carrers. De fet, aquell explorador que vulgui emportar-se una imatge completa de la ciutat, haurà de dedicar-li un parell de jornades com a mínim.

Antigament, aquest barri era conegut com Cocoanut Grove. Sí, amb A. Fins que, el 1925, i després de molts anys en què la majoria de la gent pronunciava malament el nom, van decidir canviar-lo a Coconut Grove. I així, fins avui.

Aquest districte va albergar un dels primers assentaments de la comunitat afroamericana a Miami, ja que entorn del 1880, una important colònia va fixar la seva residència en l’àrea de Peacock Park. I ja el 1920, Coconut Grove es va convertir de manera oficial en refugi per a la comunitat afroamericana de la ciutat. Una de les parades imprescindibles quan el viatger arriba a aquest barri és la Universitat de Miami. Fundada el 1925, és una important institució acadèmica i esportiva a la zona. La Facultat de Música, per exemple, té gran fama mundial gràcies a la seva excel·lència en l’ensenyament de jazz. També és famosa per la seva arquitectura, amb alguns edificis construïts en un estil mediterrani inspirat en la ciutat de Salamanca. De les seves aules han sortit alumnes com Sylvester Stallone, el cantant Enrique Iglesias i el fundador de Bacardí.

Un altre punt d’interès és la Villa Bizcaya i els seus jardins. Aquesta mansió històrica d’estil europeu envoltada de bonics jardins va ser construïda el 1916 i actualment s’ha convertit en un museu que alberga una col·lecció d’art i antiguitats. Entre les seves obres, disperses al llarg de tota la mansió, n’hi ha algunes d’autors com Velázquez, Murillo i Bernini, que bé valen els 25 euros que s’han de pagar per l’entrada. També és interessant recórrer el moll de la vila, d’estil venecià.

Miami són els seus carrers, la seva gent i, també, els seus parcs. En l’àrea de Coconut també se situa el Peacock Park, parc situat al llarg de la costa de la badia de Biscayne i lloc ideal per fer pícnic, jugar a voleibol o gaudir de les espectaculars vistes de la badia.

Si t’agraden les plantes tropicals i les flors (sobretot les orquídies) no pot faltar una visita a The Kampong, un espectacular jardí botànic situat a l’antiga propietat del Dr. David Fairchild, famós explorador que va viatjar pel sud-est asiàtic i altres regions tropicals recol·lectant plantes exòtiques que va introduir als Estats Units. Allí podràs contemplar un baobab de 80 anys de Tanzània que pesa gairebé 50 tones, més de 50 varietats de mango i una infinitat de flors perfumades que desprenen notes olfactòries que han servit d’inspiració per crear els perfums més icònics de tot el mercat.

Tendències artístiques

Sense cap dubte, Coconut Grove pot presumir de tenir un dels festivals d’art de carrer més important de tots els Estats Units: el Coconut Grove Arts Festival. Se celebra a finals de febrer i sol congregar visitants de tot el món. Aquest esdeveniment, a més de mostrar les últimes tendències artístiques provinents de tot el món, té fins benèfics, ja que una part de la recaptació de la venda d’obres es destina a beques de formació per a joves artistes.

Una altra atracció molt curiosa és Coconut Grove Farmer’s Market, un mercat d’agricultors que se celebra tots els dissabtes al matí a Grand Ave i ofereix des de fruites i verdures fins a productes artesanals. Sens dubte, el paradís per a tots els amants dels productes orgànics i vegans.

Per finalitzar el nostre passeig pel barri més antic de Miami ens aturarem en el seu complex CocoWalk. Es tracta d’un centre comercial amb diverses plantes d’altura en les quals es pot menjar alguna cosa o fer algunes compres. Sí, ja sabem que els centres comercials solen ser tots molt similars, però aquí la veritable atracció és gaudir de l’ambient, ja que sol ser freqüentat per gent local.