La vida quotidiana ens planteja petits i grans reptes. Desafiaments que sovint aconseguim superar gràcies als consells de les nostres àvies, com descobrim recentment al parlar d’alguns usos alternatius d’aquesta extraordinària farina. Avui parlarem d’un problema molt comú: el de les sabates massa petites o massa dures. I a més d’un assecador de cabells i un congelador, per estirar botes, sabatilles i calçat divers, dos aliments que definitivament tenim a la cuina podrien resultar realment fenomenals. Vegem quins són i com utilitzar-los de forma correcta per no espatllar les sabates.

Quan no utilitzar assecadors de cabells i congeladors per a les sabates justes Molts de nosaltres utilitzem un assecador de cabells per afluixar les sabates justes. És un truc que funciona. Però no sempre. La calor de l’assecador només té efecte si les sabates són de cuir o de camussa. I en qualsevol cas cal anar molt amb compte perquè es corre el risc que es tornin avorrits. Per a altres materials hi ha productes molt més eficaços. El mateix passa amb el congelador. Les nostres àvies ens van ensenyar a omplir una bossa amb aigua, ficar-la a la sabata i col·locar-la al congelador durant unes hores. Podem provar aquest remei per a les sabatilles esportives o de lona. Tanmateix, si l’utilitzem per a teixits més delicats, correm el risc d’arruïnar-los irremeiablement. Utilitzar una patata per estirar les sabates Menys «perillós» per a les sabates i més fàcil de posar en pràctica és el truc de la patata. Agafa una patata gran, treu-li la pell, asseca-la i posa-la dins de la sabata. Deixi-ho reposar durant 10-12 hores i després retiri-ho. La sabata ha d’agafar la talla desitjada. Si continua justa, repeteixi el procés l’endemà. ¿Acabem de comprar per internet les botes dels nostres somnis o unes de vintage, per desgràcia, ens hem adonat que ens van massa justes?... No et preocupis. Obrim el rebost i traiem els grans de blat amb els quals fem pastissos, pastissos i galetes. Agafa’n un grapat i posa’l en un vas d’aigua. Immediatament després omplim la sabatilla amb els grans i deixem que el blat actuï en una zona ombrejada de la casa. La humitat engrandirà els grans i, en conseqüència, la sabata. Ens posem les sabates quan encara estan humides per desemmotllar-les. Ara podem assecar-les tranquil·lament. Això funciona per a tots els teixits, excepte l’ant.