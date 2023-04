Tots tenim a l'armari aquella peça de roba que ens encanta, però que no ens podem posar quan fa molta calor o quan treballem en llocs molt tancats. Hi ha certs teixits que ens fan passar alguna mala estona quan suem perquè deixem dibuixat aquest temut cèrcol a la zona de les aixelles, però avui et portem el truc de les grans influencers i famosos per no lluir aquestes marques de suor.

El secret està en uns pegats adhesius d'un sol ús, que es col·loquen sobre la costura que uneix el cos amb la màniga de la peça de roba. Solen tenir una forma anatòmica pràctica per adaptar-se a l'aixella. Es fabriquen amb material suau, absorbent i segur. Gràcies a aquests pegats no hauràs de preocupar-te per aquestes molestes taques de suor que fan malbé el teu outfit i et fan sentir d'allò més incòmode. És molt important que aquests apòsits es fixin completament al teixit. Els millors models són els que resulten del tot invisibles i això no només depèn de la seva composició sinó també del teixit al qual s'adhereixin. Com més consistència i densitat tingui la peça, més fàcil serà dissimular-los. El seu ús és molt senzill perquè s'enganxen com una mena de compresa a les peces de roba. Només cal assegurar-se que no quedin plecs o arrugues en col·locar-los i llest. El millor de tot és el preu i és que et pots fer amb un parell des de només 20 cèntims.