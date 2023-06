Queden pocs dies per obrir, oficialment, la temporada d'estiu, tot i les calors que estem tenint en els últims dies. El juny ens està portant una xafogor molt asfixiant i la previsió pels pròxims dies no pinta gens ni mica bé, la temperatura pujarà i només estem a mitjan juny.

Però amb aquestes calors, el que més ve de gust és estar a casa o a la feina amb l'aire condicionat o, estar a la platja o a la piscina, o per què no, prenent alguna cosa en alguna terrasseta.

Ara toca posar-se roba curta per no passar calor i cuidar moltíssim la nostra pell perquè els efectes del Sol poden ser molt perjudicials per a la nostra salut cutània i per evitar mals majors com càncer de pell. Tenir una pell bronzejada i bonica abans de l'arribada de l'estiu és possible. Et deixem els trucs que no pots deixar córrer si vols aconseguir una pell bonica per aquest estiu.

Hidratar-se després de la dutxa és imprescindible, ja que les dutxes en temporades de calor són més freqüents i la calç de l'aigua perjudica el pH de la nostra pell Fer dutxes amb aigua tèbia i 2 minuts abans d'acabar, fer-nos una passada amb aigua freda; d'aquesta manera activarem la circulació i farem que la nostra pell tingui un major aspecte sense varius Cuida la teva alimentació i menja més fruita i verdura, hidrataràs el teu cos, la teva pell i el teu organisme t'ho agrairà. D'aquesta manera previndràs l'envelliment prematur, gràcies a aliments com els fruits vermells i el tomàquet, que contenen antioxidants que lluiten contra els radicals lliures Pren el Sol en hores on l'exposició de raigs ultraviolats no siguin alts, entre les 8 i les 11 h del matí o a partir de les 18 h, ja que el Sol aporta vitamina D i ens puja la melanina de la pell Exfoliar la nostra pell una vegada a la setmana per tal d'eliminar les impureses provocades per canvis hormonals, estrès o radicals lliures Evita consumir alcohol i tabac perquè envelleixen la pell

Hem de ser conscients que els raigs ultraviolats o UV ens poden arribar a cremar la pell; si posem en pràctica tots aquests trucs i durant l'exposició al Sol ens posem crema de protecció SPF 30 o 50, de segur que gaudirem d'una pell bronzejada, cuidada i perfecta durant tot l'estiu, però sobretot, durant tot l'any.