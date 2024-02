Mantenir les parets netes i sense humitat pot arribar a ser molt difícil. Això depèn de la zona en la qual visquem o dels anys de l'habitatge, entre altres. Si vivim a prop del mar és molt probable que, amb el pas dels anys tinguem problemes d'humitats a les parets. A part d'aquests dos punts, el tipus de pintura que du la nostra paret serà clau si volem repintar-la o acabar amb les taques. La pintura rentable, tot i ser de bona qualitat, pot donar problemes a l'hora de netejar-la. Normalment aquest tipus de pintura és setinada. En canvi, la pintura transpirable és mat. En aquest article, podreu descobrir com acabar amb les indesitjables taques de floridura de les parets; només necessitareu aplicar 20 gotes del producte miracle i adeu humitats.

Elimina les taques de la paret

Tenim dues tècniques per eliminar la floridura i la brutícia de les parets blanques:

En el primer cas, barreja bicarbonat i vinagre. Aquests dos productes actuen com a blanquejadors. Això, pot ser un hàndicap. Així doncs, prova la barreja en una zona petita i amagada de la paret abans de fer-ho a la taca grossa o zona visible. A més, podem utilitzar peròxid d'hidrogen per acabar amb la brutícia de la paret. Per fer-ho correctament, després del seu ús, has d'utilitzar un assecador per eixugar la paret.

Recorda utilitzar una mascareta per evitar inhalar els residus que estem eliminant.

En el segon cas, utilitza sabó neutre i aigua. Utilitza una esponja de microfibra i frega amb suavitat les taques.

Eliminar la floridura sense pintar

Les taques de floridura són força insidioses i sempre hem de prevenir el problema abans que solucionar-ho. Si busquem un remei eficaç, però suau perquè hem pintat la paret recentment i han aparegut taques de floridura inesperades, podem provar alguna cosa especial.

L'extracte de llavor d'aranja és fantàstic per combatre la floridura. Podem trobar-lo a herbolaris o preparar-lo a casa. Tot el que necessites són 20 gotes diluïdes en dues tasses d'aigua que després polvoritzaràs sobre la taca. De nou, ves amb compte a l'hora de fregar; fes-ho lleugerament per no fer malbé la paret.

En el cas de la pintura rentable però acolorida, hem d'utilitzar un drap blanc i escorre'l bé abans de fer-lo tenir contacte amb els productes que hàgim decidit utilitzar. Hem de donar tocs i no fregar i esperar que el sabó actuï. Això pot trigar fins a mitja hora, així que deixa-ho assecar i avalua el resultat. Si les taques de brutícia no desapareixen i no ens queda més remei que tornar a pintar, podríem pensar en un tint acrílic. Penetra profundament als porus eliminant les taques, resisteix a les substàncies alcalines i absorbeix poca aigua.

Les resines acríliques se solen utilitzar per pintar exteriors, però en el cas de les taques persistents, podrien ser un recurs a utilitzar com a solució al problema.