Anar a la moda agrada, però, per fer-ho correctament, hem de saber com mantenir en bones condicions les nostres adquisicions. En aquest cas parlarem del calçat, el qual, sovint queda brut i més si és de color blanc. Però, què passa si les sabates són de pell d'ovella? En aquest cas, us donarem uns trucs per mantenir en perfectes condicions les vostres botes UGG. Aquestes botes solen ser d'alta qualitat, i saber com netejar-les sense fer-les malbé és clau.

Les botes UGG estan fetes de pell d'ovella, material delicat que requereix cures especials. La pell d'ovella és naturalment resistent a petites quantitats d'aigua, però no és completament impermeable. Per tant, és crucial evitar l'exposició perllongada a l'aigua i la humitat. Neteja bàsica de les teves botes UGG Preparació: Abans de començar, retira la brutícia superficial raspallant les botes amb un raspall suau . Això prepara la superfície per a una neteja més profunda.

. Això prepara la superfície per a una neteja més profunda. Neteja de taques: Per taques petites, podeu utilitzar una goma d'esborrar. Frega suaument sobre la taca fins que desaparegui.

Frega suaument sobre la taca fins que desaparegui. Neteja general: Barreja una solució d'aigua freda i un netejador específic per a pell d'ovella (com el proporcionat al kit de neteja UGG). Aplica la solució amb una esponja, netejant la superfície de la bota en una sola direcció.

Assecatge: Un cop netes, deixa que les botes s'eixuguin per si soles en una àrea ben ventilada. Evita l'exposició directa al sol o a la calor, ja que pot fer malbé el material. Ús del kit de neteja UGG El kit de neteja UGG és un conjunt de productes dissenyats específicament per cuidar les botes UGG. Generalment, inclou un netejador i condicionador, un protector, un raspall i una goma d'esborrar. Aquí t'expliquem com fer servir cada component: Netejador i condicionador: Aquest producte és ideal per netejar i revitalitzar les botes. Aplica una petita quantitat del netejador a una esponja humida i neteja suaument la superfície de les botes.

Aplica una petita quantitat del netejador a una esponja humida i Protector: Després de netejar les botes, és aconsellable aplicar el protector. Això ajudarà a repel·lir l'aigua i les taques . Ruixa el protector uniformement sobre la superfície seca i raspalla suaument.

. Ruixa el protector uniformement sobre la superfície seca i raspalla suaument. Raspall i goma d'esborrar: Utilitza el raspall per restaurar la textura original de la pell d'ovella. La goma d'esborrar és eficaç per eliminar taques i marques lleugeres. Consells per a la cura de les botes UGG Evita el contacte amb líquids agressius : Productes com la sal de carretera, l'oli i el vi poden fer malbé irreparablement la pell d'ovella.

: Productes com Emmagatzematge adequat: Guarda les botes UGG en un lloc fresc i sec, lluny de la llum solar directa.

Guarda les botes UGG en lluny de la llum solar directa. Farciment durant l'assecatge: Col·loca paper o una tovallola dins de les botes mentre s'eixuguen per mantenir la seva forma.

Col·loca paper o una tovallola dins de les botes mentre s'eixuguen per mantenir la seva forma. Impermeabilització regular: Aplica, periòdicament, un esprai impermeabilitzant específic per a pell d'ovella per protegir-les de l'aigua i les taques.