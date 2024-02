La rentadora ha de tenir un bon manteniment. Si alguna funció o peça no funciona correctament, pot ser que la roba no surti ben neta, desprengui males olors o quedi aigua o suavitzant atrapat dins el tambor o calaix. Però, i què passa amb la goma del tambor? Aquesta goma sovint s'ha d'anar netejant, ja que la brutícia s'hi pot acumular fàcilment. Avui t'ensenyem com netejar-la d'una forma fàcil i amb un remei casolà. A què esperes? A més, cuidaràs el medi ambient i estalviaràs.

Per què s'ennegreix la goma de la rentadora?

Abans de submergir-nos en com netejar la goma de la rentadora, és important entendre per què es produeix aquesta brutícia. La causa principal sol ser l'acumulació de floridura i residus de detergent, que poden provocar males olors i reduir l'eficiència de la rentadora.

Preparació de la solució de neteja per netejar les gomes de la rentadora

El primer pas per netejar la goma de la rentadora que està negra és crear una barreja de neteja amb ingredients que, probablement, ja tinguis a casa. Barreja una part d'aigua calenta amb una part de vinagre blanc. El vinagre és un netejador natural i un desinfectant que pot ajudar a eliminar la floridura i neutralitzar les olors.

Aplicació del netejador a la goma de la rentadora

Xopa un drap net o una esponja amb la teva solució de vinagre i aigua. Després, frega amb cura la goma de la rentadora, prestant especial atenció als plecs i cantons on s'acumula la brutícia i la floridura. Aquest pas és fonamental per assegurar que la neteja sigui efectiva.

Deixeu que la barreja actuï sobre la brutícia

Deixa que la solució de vinagre actuï sobre la goma durant uns 5-10 minuts. Aquest temps permet que el vinagre penetri i descompongui la floridura i la brutícia, facilitant el procés de neteja de la goma de la rentadora que està negra.

Neteja addicional amb bicarbonat de sodi

Si et trobes amb taques particularment difícils, escampa bicarbonat de sodi sobre la goma després d'haver-la netejat amb la solució de vinagre; aquesta solució pot ser molt efectiva. El bicarbonat actua com un abrasiu suau, cosa que ajuda a eliminar taques més resistents.

Esbandida final

Després de la neteja, utilitza un drap net i humit per eliminar qualsevol residu de vinagre o bicarbonat de sodi. És crucial assecar bé la goma després de netejar-la per prevenir la formació de més floridura, un pas clau en com netejar la goma ennegrida de la rentadora.

Manteniment regular de la rentadora

Per prevenir futures acumulacions de brutícia, deixa la porta de la rentadora oberta després de cada ús per permetre una circulació d'aire adequada. A més, netejar regularment la goma amb aquest mètode garantirà que es mantingui en bon estat i lliure de floridura.

Aquest truc de llar per netejar la goma de la rentadora que està negra és no només efectiu i econòmic, sinó que també utilitza productes que són respectuosos amb el medi ambient. En adoptar aquesta tècnica de neteja, no només mantindràs la teva rentadora en òptimes condicions, sinó que també contribuiràs a una llar més saludable i fresca. Prova-ho avui i observa la diferència!