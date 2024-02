Anar de compres pot agradar més o menys, però estrenar roba agrada a tothom. Així doncs, si tenim una nova peça de roba i toca rentar-la, hem d'anar amb molt de compte. Saps que si no mires l'etiqueta, et pots quedar amb la peça en format de nen petit? En més d'una ocasió ens ha passat que hem rentat una peça de roba i se'ns ha encongit. T'expliquem com aconseguir que les peces no se'ns encongeixin, i no tot està en l'etiquetatge. A més, descobriràs el meravellós truc per tornar el teu jersei a la mida original.

No sempre el problema és nostre. Moltes vegades la roba acaba encongint-se per una mera qüestió de funcionament del nostre electrodomèstic: els moviments del tambor i la calor a la qual la roba se sotmet, pot provocar que els teixits acabin per deteriorar-se i perdin el seu atractiu original.

Per norma general, les peces que acaben encongint solen ser de teixits com el lli, el cotó o la llana. No obstant això, hi ha certs mètodes que et poden ajudar a evitar que sorgeixin aquests inconvenients, pels quals en alguna ocasió hauràs hagut de llançar roba nova. Per aconseguir que els teixits no s'encongeixin, utilitza aigua freda i evita els cicles de rentatge massa llargs. Si has de posar roba delicada a la rentadora, és convenient que la introdueixis en una bossa per evitar que s'enganxi amb els sortints del tambor o d'altres peces.

Roba que no s'encongeix

Amb un bon ús, podràs posar tant la teva rentadora com la teva assecadora. A l'assecadora també es poden quedar petites peces com els texans, la roba esportiva, les camises, tovalloles, mantes, llençols, etc. En primer lloc, tingues en compte que sobrecarregar els tambors de la teva rentadora i assecadora poden acabar generant just l'efecte contrari al que busquem i, en lloc de posar-se a favor nostre, acabin deixant la roba bruta i les peces arrugades. En aquest cas, podran encongir-se pel fet que la temperatura augmenta.

També juga un paper important l'estat del filtre. Si la teva rentadora o assecadora compten amb algun racó brut, faran l'efecte contrari a la teva bugada i et costarà molta més feina rentar-la. D'altra banda, i encara que et sembli fins i tot una despesa d'energia, la veritat és que si fas dues tandes d'assecatge seguides estaràs aprofitant la calor que genera la primera.

El suavitzant també és un aliat fonamental tant per proporcionar una rica aroma a la teva roba com per dotar-la de més flexibilitat; una cosa que a més reduirà les arrugues. Això sí, intenta que les peces que rentis siguin totes del mateix teixit.

Tornar l'aspecte original a la roba

És possible que, malgrat seguir tots aquests consells, continuïs trobant la teva roba encongida. No llencis la tovallola; hi ha un mètode gràcies al qual li podràs tornar l'aspecte original. Recuperar la mida del teu jersei és molt més simple del que penses; tan sols hauràs de:

Submergir-lo en una barreja d'aigua, condicionador per als cabells i vinagre de neteja

cabells i de neteja Xopar bé la peça i deixar-la submergida durant una hora

Canviar l'aigua i a fegir un raig de vinagre

Estirar la peça a poc a poc dins l'aigua mentre l'aclareixes

Deixa-la assecar

Quan faci bon temps i sol, el més convenient és que no utilitzis l'assecadora i aprofitis per estendre la roba a l'aire lliure. D'aquesta manera, t'estalviaràs diners a la factura de la llum i un possible disgust.