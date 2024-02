En cas de patir un accident, reaccionar de la forma correcta és clau. Les possibilitats són infinites i en el moment de col·lisió, el primer que has de fer és trucar a la policia per fer els comunicats corresponents si no en saps o veus que la cosa es pot complicar. I què passa amb els danys ocasionats? T'expliquem què i com reclamar.

Què haig de fer si tinc un accident de trànsit

Segons l'OCU, en el moment de tenir un accident de trànsit el primer que has de fer és recollir proves físiques. Això et servirà en cas que hi hagi problemes entre l'infractor i la víctima.

Recull dades en el moment: fes fotos als dos vehicles, a la matrícula i marca del cotxe que t'ha donat el cop. Demana les dades de contacte dels testimonis que hagin pogut veure què ha passat, etc.

En cas que hi hagi víctimes, ajuda'ls.

Truca al 112 per avisar de l'accident i demana assistència.

Demana a la policia que redacti un atestat de l'accident i que el traslladin a l jutjat d'instrucció. Tot i que, l'accident no sigui molt greu, si un dels implicats ho sol·licita, els agents ho han de fer. Si vols interposar una denúncia per via penal, tens 6 mesos des que vas patir l'accident per fer-ho davant un jutjat.

Emplena el comunicat amistós amb les dades i direcció dels implicats. En cas de dubte o desacord amb l'altra part implicada, deixa en blanc les caselles de descripció de l'accident. Tot i que, és recomanable trucar directament a la policia.

Si el teu cotxe necessita assistència en carretera, truca a la teva assegurança perquè t'enviïn una grua. En cas que vingui una grua que no sigui proporcionada per la teva assegurança i te la fan pagar, guarda't el rebut perquè després podràs reclamar que tu pagui l'assegurança del culpable en l'accident.

En cas que, l'accident et passi en l'estranger, guarda totes les proves i quan arribis a Espanya, contacta amb el Consorci de Compensació d'Assegurances. El Consorci t'ajudarà a identificar la companyia asseguradora del culpable i a localitzar el seu representant, en cas que el culpable no tingui una assegurança. Llavors hauràs de contactar amb Ofesauto.

Què cobreix una assegurança

Quan l'assegurança va a tercers, cobreix els danys personals o materials a altres persones. En aquest cas entrarien el conductor, copilot, vianant, ciclista, etc. L'únic que no entraria seria els danys del conductor culpable. Els seus passatgers i els teus sí que queden coberts.

En l'únic cas que, el conductor culpable seria indemnitzat seria si tingués contractada una assegurança addicional per al conductor, no la responsabilitat civil obligatòria.

Què ha de pagar l'infractor

Tot el que estigui vinculat amb la teva salut i economia i, hagi estat conseqüència de l'accident. Recordem que això ho podem reclamar sempre que hagi estat una altra persona la que ha provocat l'accident, no el nostre vehicle o persona.

Metges, viatges per anar a les visites concertades, operacions, medicació, collarí, psicòleg, etc.

Els danys físics al nostre vehicle

La baixa mèdica o haver de tancar el nostre negoci per culpa de l'accident: ens hem fet mal i no podem anar a treballar.

Què puc cobrar?

Això dependrà de la gravetat de la lesió i de les seqüeles de l'impacte: ansietat, dolors, traumatismes, etc. A més, també hi intervé la teva situació personal i familiar, els ingressos que percebis i la baixa que t'hagin donat.

Quin període de temps tinc per reclamar

La víctima o la seva família, si ha quedat incapacitat o ha mort, tenen un any per reclamar al culpable i a la seva assegurança. El millor és que contractis un advocat si no tens cap pòlissa contractada en aquests casos:

Has patit l'accident com a vianant. Revisa la teva assegurança de la llar o del vehicle , potser tens coberta aquesta garantia.

Has patit l'accident en un vehicle sense motor: patinet, bicicleta, etc. Si tens una assegurança com a ciclista o usuari de vehicles de mobilitat, genial. Si no, també pots mirar la garantia de protecció jurídica de l'assegurança de casa.

En cas que la col·lisió sigui entre dos vehicles de motor, la reclamació la pot fer la teva asseguradora.

Com reclamo

Has de posar-te directament en contacte amb la teva asseguradora i aquesta reclamarà immediatament, a la companyia asseguradora del culpable. Recorda tenir totes les proves i presentar-les: informes, atestat, imatges, etc.

L'asseguradora del culpable té 3 mesos per donar una resposta motivada. Aquesta resposta es pot fonamentar amb informes pericials privats. Les possibles respostes de l'asseguradora:

Reconeixen la responsabilitat: presentaran una oferta detallant totes les parts de la indemnització que en proposin No accepten la responsabilitat o no veuen raó per indemnitzar

En cas que no estiguis d'acord amb l'oferta de l'asseguradora, tu també pots aportar informes pericials complementaris per reclamar la teva petició. Aquests informes poden ser pagats per la teva asseguradora o si no, pots demanar-los a l'Institut de Medicina Legal. Això ho hauria de pagar la teva assegurança.

Després d'enviar els teus informes, l'asseguradora del culpable té un mes per fer una segona oferta motivada. En cas de no rebre oferta o la que t'envia no és del teu gust, tens dues opcions:

Acudir a un procediment de mediació amb mediadors professionals. Aquest procediment no pot durar més de tres mesos, segons la llei. Optar per la via judicial, aportant tota la documentació fins a dia del judici, incloses les ofertes motivades de l'asseguradora.

No hi ha cotxe o assegurança, què faig?

En cas que el cotxe es fugui, sigui robat o no estigués assegurat, has de reclamar al Consorci de Compensació d'Assegurances.

Els danys materials

Aquest factor va per una altra banda. La teva companyia s'ocuparà de la reparació i després exigirà una compensació preestablerta a l'assegurança del culpable. En cas que, alguna cosa falli, utilitza el capital que tens cobert per l'assegurança per la defensa jurídica i contracta un advocat lliure (això es pot fer per llei).

Una assegurança a tercers et pot dur certs problemes, mira que et cobreixi un mínim de 3.000 euros per advocats escollits lliurement.