Paper higiènic dins de la nevera: el secret perquè les maduixes aguantin setmanes sense fer-se malbé

Estem de ple dins de la temporada de maduixes, tot i que, si ets un veritable fanàtic d'aquesta fruita ja ho saps millor que ningú. I, segurament, ja n'has gaudit en alguns àpats i, per tant, també t'has endut la primera del·lusió. Perquè, sí, les maduixes són una de les fruites més delicioses i versàtils que podem trobar al mercat -es poden menjar soles, acompanyades amb nata muntada, amb iogurt, amb llet, amb sucre, en batut, en pastissos o en pastissos, per exemple-, però també són una de les més delicades.

El seu exquisit sabor i la llarga llista de propietats (són font de vitamina del grup B i C) queden ràpidament i fàcilment eclipsades per la seva fragilitat. Es fan malbé en un tres i no res. Ni la nevera és capaç d'allargar prou la seva frescor. I és que tan aviat com les compres, ja es comencen a estovar i només arribar a casa, ja tens la sensació que entre mig hi ha alguna peça amb floridura. Si no es calcula la quantitat exacta de maduixes que comprem per a un període molt concret i molt curt, no tens prou temps per menjar-les i no queda altre remei que llençar-les a les escombraries.

Però no desesperis perquè, encara que no t'ho creguis, és possible conservar les maduixes completament fresques fins i tot una setmana després d'haver-les comprat. Avui t'expliquem com fer-ho. Recorda que a la nostra secció de Vida i estil t'anem oferint, de forma periòdica, molts consells com aquest que et permetran estalviar temps i diners a la cuina i a la llar.

Conserva les maduixes maduixes molt més temps

El procediment per mantenir les maduixes sanes durant més temps és molt senzill, tal com ha explicat als seus més de 2 milions de seguidors a Tiktok el compte especialitzat en receptes i cuina @lasrecetasdemimadre. Només necessites dos bols, aigua, gel (opcional), paper absorbent i un tàper o recipient amb tancament hermètic. Ara bé, abans de començar, és important que només arribar a casa inspeccions la caixa o la safata que has comprat perquè no sol fallar, sempre se n'hi cola alguna en mal estat que cal separar de la resta com més aviat millor.

El primer pas és netejar la fruita. Cal treure-li totes les impureses i per això les maduixes s'han d'introduir en un bol amb aigua tèbia i fregar-les amb les mans per assegurar-se que la brutícia, efectivament, se'n va. Després, un cop estiguin ben desinfectades, s'han de passar a un altre recipient, però ara que contingui aigua freda –per garantir que estigui prou freda, t'aconsellem que hi afegeixis una mica de gel-. En fer aquest transvasament veuràs la quantitat de porqueria que tenien acumulades i que a primera vista no s'apreciava. Deixa-les en remull un parell de minuts. Quan les treguis de l'aigua, eixuga-les molt bé amb paper absorbent perquè perdin quanta més humitat millor. Després, agafa el tàper i col·loca un tros de paper de cuina al seu interior, posa les maduixes a sobre i posa un altre tros de paper absorbent a sobre. Finalment, tanca el recipient hermètic i posa'l a la nevera. Ja tindràs les teves maduixes llestes per menjar en qualsevol moment!