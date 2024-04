Els trucs per acabar amb les fortes olors de peix

Cuidar la nostra alimentació comença per una dieta variada. El consum de peix, malgrat que no és molt freqüent, és molt necessari. El peix té diverses propietats molt beneficioses per la nostra salut. Es recomana menjar-ne almenys dues vegades a la setmana. Un dels problemes que ens trobem a l'hora de consumir-lo és que fa molta olor i aquesta olor després de cuinar-lo pot quedar impregnada a la cuina i estesa a la resta d'estances de la nostra llar. En aquest article t'explicarem com eliminar aquesta olor i poder gaudir del peix com es mereix.

Els dos trucs per acabar amb l'olor de peix

Una manera per prevenir que el teu saló faci olor de peixateria és submergint el peix cru en llet. Posa el peix dins el bol de llet durant deu minuts. Això ho has de fer mitja hora abans de cuinar-lo. Escorre'l bé després, sobretot si l'has de fregir.

Si aquesta idea no et convenç gaire, també pots picar una mica de gingebre i posar-lo sobre el peix cru. Deixa-ho reposar uns minuts i en acabat, rentar-ho amb aigua freda. No oblidis obrir la finestra i posar la campana extractora. Aquests dos petits gestos ajudaran molt a absorbir la forta olor.

Que l'olor de peix no envaeixi les teves estances / freepik

Com acabo amb les olors de peix a la casa

Si el teu problema és que ja has cuinat el peix, també hi ha uns quants consells per aplicar quan l'olor ja és a la casa.