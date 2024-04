La millor manera de netejar la televisió sense danyar-la: un polvoritzador i vinagre de neteja

La televisió és un dels electrodomèstics on més cura posa la gent a buscar una mica de qualitat. A més de que en ser tan utilitzat, el risc que pugui espatllar-se o es danyi és molt més gran que d'altres. No sols per l'ús, sinó també per la fragilitat que presenten. Un simple frec en la pantalla o un cop pot acabar significant que es perdi qualitat d'imatge o que la pantalla es vegi malament. És per això que cal anar amb compte i seguir un mètode que no danyi la pantalla i que, alhora, la mantingui en perfectes condicions. A continuació, et deixem la millor manera de deixar neta la teva TV.

Com netejar el televisor

Per a això es necessita: un drap de microfibra i un altre antiestàtic, un plomall, una ampolla amb polvoritzador, vinagre de neteja i aigua. Amb tot això ja seria possible aplicar una perfecta cura al televisor.

El primer moviment que cal fer és el d'apagar el televisor perquè estigui fred i no hi hagi problemes. Amb la pantalla apagada es passa en sec el drap de microfibra i el plomall per a retirar la pols i brutícia més externa que pugui haver-hi. Un cop realitzat això, s'agafa l'ampolla, s'emplena de vinagre i aigua i s'agita perquè es barregi bé.

Es ruixa l'altre drap, l'antiestàtic, amb aquesta mescla i es va fregant amb cura per tota la pantalla i amb una mica més de cura en les zones on hi hagi alguna taca més profunda. Després es deixa assecar bé i ja estaria.

Cal tenir en compte també les recomanacions del fabricant per si indiquen algun tipus de cura especial.