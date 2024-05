El truc per deixar la catifa com nova

Tenir una catifa bonica a la sala d'estar pot arribar a fer molt més atractiva la nostra llar. Així doncs, tenir una bona decoració farà del nostre raconet un lloc més acollidor. Però, què passa amb la brutícia? Les catifes solen tacar-se i acumular pols. En el cas que tinguis al·lèrgies, compte perquè pot ser molt perjudicial per a la teva salut si no li fas un bon manteniment. Avui aprendràs com deixar la catifa com nova i sense gaire esforç.

Fetes de llana, niló, polièster o fibres naturals, les catifes s'han d'aspirar amb regularitat per evitar que es converteixin en magatzems de pols i àcars. Tot i que la freqüència amb què s'han de netejar dependrà de l'ús, del tipus de catifa i de la presència de mascotes o nens petits, es recomana aspirar-les almenys dues vegades per setmana per eliminar la pols i els residus superficials. A més d'aspirar-la dues vegades per setmana, és convenient fer una neteja profunda amb aigua i sabó cada sis mesos i eliminar les taques o restes que hi puguin caure de manera immediata, ja que així serà més fàcil eliminar-les.

Mètodes efectius per netejar catifes

A banda d'aspirar la pols i la brutícia de l'aspiradora de manera regular, cal netejar la catifa en profunditat almenys una vegada a l'any. Tot i que hi ha qui prefereix portar-la a la tintoreria, la veritat és que aquesta neteja en profunditat la podem fer a casa. Aquests són els passos que has de seguir per fer una neteja profunda a casa de la teva catifa:

Prepara una solució d'aigua tèbia amb un sabó suau per a catifes.

Aplica la solució amb un drap o esponja , fregant suaument les àrees brutes.

, fregant suaument les àrees brutes. Esbandeix amb aigua neta i deixa assecar la catifa a l'aire lliure o amb una assecadora a baixa temperatura.

Els millors consells per netejar la teva catifa / freepik

Eliminació de taques específiques:

Per eliminar taques específiques, podeu utilitzar els mètodes següents:

Taques de cafè o vi: aplica una solució d'aigua i vinagre blanc (en parts iguals) sobre la taca. Deixa actuar durant uns minuts i després neteja amb un drap humit.

aplica una solució d'aigua i (en parts iguals) sobre la taca. Taques de greix: empolvora bicarbonat de sodi sobre la taca i deixa actuar durant 15-30 minuts . En acabat, aspira el bicarbonat i renta la taca amb aigua i sabó.

empolvora . En acabat, aspira el bicarbonat i renta la taca amb aigua i sabó. Taques de mascotes: utilitza un llevataques específic per a mascotes seguint les instruccions del fabricant.

Consells per mantenir les catifes netes a llarg termini

Perquè la catifa es mantingui neta durant més temps, hi ha al mercat uns protectors de catifes que són una excel·lent manera d'evitar que s'embruti més del compte si tindrem visites a casa. Trieu protectors impermeables i transpirables que s'adaptin a l'estil de la vostra decoració.

Una altra manera que la catifa estigui neta durant més temps és treure's les sabates abans d'entrar a casa. Podeu col·locar un sabater o una catifa d'entrada per facilitar aquest hàbit.