Ni te verd ni camamilla: aquesta és la infusió digestiva que redueix el risc de mort

Una de les begudes que més es consumeixen al món és el te. De gran quantitat de colors i sabors, el te és una de les begudes preferides tant a l'hora de l'esmorzar com a mig matí o a la tarda. I és que a l'Estat són milions les persones que consumeixen te cada dia. Per això, no està de més preguntar-se quines poden ser les implicacions que es deriven d'aquest hàbit, tant a curt com a llarg termini.

Les investigacions, publicades recentment a Annals of Internal Medicine, determinen que aquells que beuen aquesta infusió aprimant tenen un risc "modestament" menor de mort per malaltia cardiovascular, cardiopatia isquèmica i accident cerebrovascular, entre d'altres.

Parlem del te negre, una beguda que conté alts nivells de polifenols, que s'ha comprovat que redueixen l'estrès oxidatiu i la inflamació –que poden provocar càncer i altres malalties greus–, cosa que alhora està relacionada amb un menor risc de mortalitat, detallen des de Health.

El te negre no només és bo per a la salut, tal com ha detallat aquesta recent investigació, sinó que a més és una infusió aprimant molt consumida al món per la seva capacitat per perdre pes.

A més de serir per aprimar-nos i mantenir-nos més tranquils, el consum d'aquesta altra infusió aprimant s'ha relacionat des de sempre amb nombrosos beneficis per a la salut, com la protecció de les cèl·lules, la reducció del risc de malaltia cardíaca, l'estimulació mental i la salut de la pell.