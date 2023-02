La banana vermella és una varietat de plàtan originària de l'Equador que es conrea en algunes províncies espanyoles, concretament a Canàries, Màlaga i Almuñécar, des de fa temps.

A Canàries va arribar fa uns vint anys procedent de la Martinica, motiu pel qual és molt fàcil trobar aquesta fruita a les botigues de les illes, però a la península no es va comercialitzar fins fa un parell d'anys. Amb tot i això, és difícil comprar-la, si no és en fruiteries especialitzades o en la secció de fruites exòtiques d'algunes grans superfícies.

Què diferencia una banana vermella d'una tradicional?

Les propietats nutricionals, així com els beneficis que aporta al nostre organisme són comuns a la banana original; no obstant això, hi ha moltes altres característiques que separen a totes dues varietats.

Per exemple, la banana vermella (coneguda en altres països com: red banana, plàtan rosa o Tafetan), té una pell molt més gruixuda, el seu interior és més cremós i el seu color exterior és ple de tonalitats vermelloses i marrons.

Però sens dubte el seu sabor és el que més sorprèn. Alguns el descriuen com a afruitat, similar als gerds, uns altres, ho comparen més amb un mango amb tocs de poma. Tant si és certa una opinió com si ho és l'altra, el que no pot negar-se és que el seu gust dolç, no deixa indiferent a ningú.

Quin preu té?

El preu és el seu punt feble, ja que triplica el del seu anàleg de color groc. Malgrat això, la seva gran versatilitat en la cuina, fa que valgui i molt la pena tastar aquest aliment: innovador per alguns, molt conegut per uns altres.