Menjar pizza és una delícia. A qui més qui menys li agrada aquesta recepta gastronòmica. I encara guanya més punts quan saps que la pots fer al teu gust, a casa teva, amb la massa preparada o fent-la tu mateix. Així doncs, quin inconvenient pot tenir? La pots fer saludable o dolça, segons el gust. Doncs avui us deixem un aliment que pots posar a la teva pizza i que, de segur t'encantarà. I t'explicarem molt més, aquest aliment té un munt de beneficis per a la teva salut.

L'alfàbrega

Entre les propietats de l'alfàbrega destaca la capacitat per evitar l'insomni, la fatiga o l'ansietat. També compta amb poder antibacterià i antiinflamatori. Unes quantes fulles d'alfàbrega ajuden a reduir l'estrès i combatre la mala digestió.

I és degut al seu particular sabor que aquesta planta s'utilitza en pizzes, amanides, salses o infusions. A les pizzes aporta una bona quantitat de fibra, hidrats de carboni, proteïnes i vitamina A.

Té propietats diürètiques i antiespasmòdiques que ajuden a alleujar les molèsties dels símptomes premenstruals. Pot aplicar-se sobre la pell com a crema o pomada antisèptica, com a gel cicatritzant, aplicant-se sobre ferides lleus, èczemes i alguns problemes dermatològics com l'acne. A més, l'oli essencial d'alfàbrega està indicat per a la relaxació muscular.