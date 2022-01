Tres persones han perdut la vida aquest dilluns a primera hora de la tarda en un accident de trànsit múltiple que ha tingut lloc a l'AP-7, al seu pas per Barberà del Vallès. El sinistre, segons el Servei Català de Trànsit, s'ha produït a les 14.56 h, al punt quilomètric 148 de l'esmentada autopista. Per causes que encara s’estan investigant, quatre turismes i un camió s'han vist implicats en una topada en cadena. Arran de l'accident, ha mort l’ocupant d'un cotxe que s'ha incendiat i els dos passatgers posteriors d’un dels altres turismes. Hi ha tres persones més ferides de diversa consideració, que han estat traslladades a l’hospital de Terrassa.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).