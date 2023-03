El Departament de Territori, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Ajuntament de Capellades milloren la connexió entre l’estació de tren i el nucli urbà de Capellades. El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, i l’alcalde de Capellades, Salvador Vives Alari, han presentat aquest dilluns les noves circulacions de l’autobús regular i les expedicions a la demanda, coincidint amb la posada en marxa de l'acord.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares, ha posat de manifest que a partir d’ara “tots els trens que s’aturen a l’estació d’FGC de Capellades tindran connexió amb el nucli de població amb autobús o amb el servei a la demanda. En aquest sentit, ha explicat que “amb aquestes millores fem el servei més atractiu” i ha afegit que aquesta és una iniciativa que respon a l’objectiu del Departament de fer arribar “el transport públic a tothom i a tot arreu” i que sigui “adequat a les necessitats de la gent i fàcil d’utilitzar, per combatre el moment en què vivim d’emergència climàtica”.

L’alcalde de Capellades, Salvador Vives Alari, ha afirmat que "les modificacions que avui entren en vigor són una llarga reivindicació. Per fi a partir d'ara hi haurà servei a tots els horaris de tren en autobús o en servei a demanda per cobrir totes les arribades de l’estació. Ha afegit que “l’Ajuntament de Capellades ha treballat amb FGC per tenir totes les arribades connectades al nucli urbà i avui això és un fet. Agraeixo la conselleria de Territori, Ferrocarrils, la bona entesa i l’esforç per solucionar aquesta reivindicació”.

Aquesta actuació millora el servei d’autobús actual, de titularitat de la Generalitat de Catalunya i gestionat per l’empresa Montferri Hnos, SL, de forma que es promou l’intercanvi modal entre diferents sistemes de transport i afavoreix l’ús del transport públic entre els veïns delmunicipi.

Concretament, s’han ampliat les expedicions de la línia d’autobús interurbana C1 amb el complement de serveis a la demanda amb un vehicle de menor capacitat que s'ofereix en aquelles hores del dia en què la xifra de persones usuàries no justifica l'ús de l'autobús. Amb aquesta ampliació, la línia disposarà de 51 circulacions per sentit de dilluns a divendres, quan fins ara en tenia 40. Els caps de setmana i festius es passarà de 27 a 38 circulacions per sentit.

Pel que fa al servei a demanda, que fins ara només operava el trajecte de l’estació al poble durant els caps de setmana i festius, a partir d’avui es podrà agafar en ambdós sentits i també entre setmana. Les persones que vulguin fer-ne ús podran sol·licitar-ho a través de l’intèrfon de l’estació d’FGC o trucant al telèfon que trobaran a la senyalització de l’estació i als pals de parada de la línia C1. En aquest sentit, Ferrocarrils i l’Ajuntament han millorat també la comunicació d’aquest servei de connexió i han instal·lat al municipi nous pals de parada de la línia i una nova senyalització incorporant la informació respecte del servei a la demanda.

La línia interurbana C1, operada per Montferri Hnos, SL , uneix l’estació de Capellades de la línia Llobregat-Anoia amb el nucli del municipi en un trajecte de set minuts i quatre parades. Amb una demanda de més de 88.000 viatges l’any, és una de les set línies interurbanes que el Departament de Territori, a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat i Ferrocarrils de la Generalitat; i l’operador de la línia estudien poder electrificar.

En aquest enllaç es poden consultar els nous horaris de connexió.