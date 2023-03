Els adobers d'Igualada introdueixen un sistema de reaprofitament de les aigües residuals

El sector de la pell d'Igualada ha fet passos importants aquesta setmana per completar el projecte Ressalt de regeneració d'aigües per al tractament de les adoberies, per una banda el Clúster de la Pell d’Igualada es va reunir a Madrid amb alts càrrecs del ministeri d'Indústria per presentar-los el projecte i demanar ajuts europeus i per una altra l'ajuntament d'Igualada ha signat aquest dimarts un acord de cessió d'espais per ampliar les instal·lacions de depuració de les aigües, el que permetrà fer una instal·lació per retornar aigua i salmorres a les fàbriques per curtir les pells.

L’Ajuntament d’Igualada ha fet una concessió de terrenys municipals adjacents a la depuradora Igualadina ubicada al carrer del Rec per tal de millorar el tractament de les aigües residuals d'aquestes empreses. Amb aquest nou espai les instal·lacions d’aquesta depuradora que dona servei a les empreses de curtits de la ciutat podrà créixer i incorporar noves tecnologies per tal de generar un sistema de regeneració i reutilització de l’aigua que tornaria directament a les empreses. Aquesta mateixa setmana, els adobers han exposat el seu projecte al ministeri d'Indústria acompanyats del vicepresident del Consell comarcal de l'Anoia, el socialista Jordi Cuadras, per demanar de poder rebre ajuts dels fons europeus per fer front al projecte. El projecte contempla la posada en marxa d’una Estació de Regeneració d’aigua que permetrà reduir el consum d’aigua de les empreses entre un 50% i un 70%. L’Estació de Regeneració permetrà proporcionar dos fluxos d’aigua totalment depurada que tornarà a les empreses: per una banda aigua osmotitzada i, per una altra, salmorra, i es podran fer servir novament per al procés de curtit. L’objectiu és avançar en la economia circular en el tema de l'aigua, amb noves solucions tecnològiques. Tot aquest procés es farà en dues fases. La Fase 1, immediata, és la preparació de les aigües per tal d’assolir un nivell de puresa suficient per entrar en la fase 2. La Fase 2, suposa fer-les passar per un sistema de membranes que permetrà obtenir aquests dos fluxes d’aigua abans esmentats: aigua pura i aigua salada, que retornaran a les empreses. La firma de cessió de terrenys que es va fer dimarts, permet iniciar el desenvolupament d’aquest projecte, per construir l’Estació de Regeneració. L’Alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha valorat molt positivament aquest pas “que permetrà fer un salt endavant per a les industries adoberes a la ciutat d’Igualada apostant per la tecnologia que tendeix, cada vegada més, a fer que les indústries generin menys residus i puguin aprofitar de forma circular els recursos”. Per la seva part, el vicepresident del Consell Jordi Cuadras va indicar que la gestió amb el ministeri respon a l'interès de l'ens comarcal de vetllar per al futur de les empreses de la comarca després de les afectacions dels mesos de pandèmia. La colònia de Gats Igualada es traslladarà Aquest canvi també modificarà la ubicació de la colònia de gats gestionada per l’entitat “Gats Igualada” que actualment es troba a l’espai que l’Ajuntament ha cedit. La colònia s’ubicarà al costat mateix d’on és ara, en un nou espai que s’adequarà i s’habilitarà per aquest ús. L’habilitació anirà a càrrec de Igualadina de Depuració i Recuperació, els concessionaris d’aquesta cessió de terreny.