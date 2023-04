La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui el Pla director de la muralla de la Tossa de Montbui. Es tracta d’un espectacular cingle rocós a la comarca de l’Anoia, al capdamunt del qual hi ha el conjunt monumental del castell de la Tossa, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i amb vistes a bona part del territori.

El Pla director, que ha estat dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), té per objectiu l’estudi de les restes actuals per situar el seu traçat, així com establir les actuacions necessàries per portar a terme la seva recuperació i posada en valor. El treball ha analitzat el conjunt i ha descrit i valorat econòmicament les actuacions necessàries que en el seu conjunt preveu actuacions per valor de 436.000 euros, per tal de conservar-lo potenciant els seus valors històrics, arquitectònics i simbòlics.

El treball lliurat a l’ajuntament estableix tres fases d’actuació: una primera fase de desbrossada del traçat de la muralla, excavació arqueològica i consolidació dels trams existents; una segona d’aclarida de la vegetació per recuperar la visibilitat del castell i adequació a la visita pública i una tercera d’interpretació dels trams perduts de la muralla.

La Tossa de Montbui és un conjunt que està format per una muralla perimetral, de la qual aparentment queden molt poques restes, i al seu interior el mateix castell, l’església de Santa Maria, la sagrera i les feixes dels seus voltants.

El temple va ser restaurat per la Diputació de Barcelona entre els anys 1954 i 1961, i es va actuar al castell el 2020 juntament amb un estudi històric i documental del conjunt. Actualment es poden localitzar dos punts on queden restes conservades de la muralla a la vista i en d’altres simplement s’intueix les seves traces o forma part dels murs de contenció i les feixes.