L'Ajuntament d'Igualada va incomplir el Pla de Sequera de l'ACA al novembre de l'any passat, quan malgrat les restriccions per la sequera, va omplir el llac artificial del Parc Central. Un gran llac, de 1.596 m2 i 350 m3 d'aigua. L'ACA denuncia que l'Ajuntament ha incomplert l'escenari d'alerta, ja que omplir llacs artificials està prohibit, sigui amb aigua potable, subterrània o freàtica. L'Ajuntament però, s'excusa amb el fet que l'aigua que va fer servir era freàtica. És a dir, aigua que hauria acabat a la claveguera. Aquesta àrea correspon a l'aqüífer del Carme Capellades i, aquí, la situació d'alerta està activa des del maig del 2022. A més, l'ACA no considera aquest llac com a refugi climàtic, ja que està prohibit el bany.

El llac artificial es va obrir al públic fa tot just una setmana enmig de la polèmica a la ciutat per la despesa d'aigua que representa. En relació a això, l'alcalde sempre s'ha defensat dient que la instal·lació agafa aigües freàtiques.

El llac forma part d'un projecte de transformació urbana iniciat l'any 2017, amb la primera fase d'urbanització del Parc Central d'Igualada, una instal·lació que l'Ajuntament vol convertir en un gran punt verd de la ciutat.

Omplert amb aigua freàtica

Des de l'Ajuntament d'Igualada, el regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, assegura que podien omplir el llac amb aigua freàtica no potable, tal com van fer. A més, destaca que la capacitat del llac, de 350 m3, representa el "10% de l'aigua que hi ha en una piscina olímpica", i subratlla el paper mediambiental de la instal·lació que, segons diu, s'ha convertit en "un punt de vida, amb un reservori d'animals i una illa climàtica". En aquest sentit, insisteix en el fet que "Igualada ha fet els deures en la gestió responsable de l'aigua".

Per altra banda, Vives lamenta la denuncia de l'ACA i assegura que tècnics de l'Agència van inspeccionar el 'biollac' ara fa tres setmanes, amb un informe "molt favorable". "Vam rebre felicitacions al respecte", ha afegit.

No es pot sancionar

Pel que fa a una possible sanció, l'ACA recorda que, arran de l'acord subscrit en el Parlament per la majoria de forces polítiques, les sancions es podrien començar a aplicar un mes després de la convocatòria. Està previst que, en els pròxims dies, es publiqui al DOGC la llei de mesures extraordinàries de sequera, on sí es contempla el règim sancionador en cas d'incompliments. Per tant, tot i que, segons l'ACA, aquest cas es tracta d'un incompliment del Pla de Sequera, ara mateix no es pot sancionar per aquest període de moratòria.