Jordi Cuadras té 35 anys és igualadí i és periodista. A banda de la seva carrera professional, actualment és regidor de l’oposició per Igualada Som-hi a l’Ajuntament d’Igualada.

Quina valoració fa de la feina feta per la seva formació en aquest darrer mandat?

Hem fet política útil i d’arribar a acords quan era en benefici de la ciutat. Hem demostrar que nosaltres no estem en política per escalfar la cadira. En aquest darrer mandat, hem aprofitat que hi ha hagut un govern en minoria i hem incidit cada vegada que hem pogut per condicionar aquest govern amb diferents accions que hem aconseguit impulsar.

Posi’m alguns exemples de les polítiques impulsades per Igualada Som-hi.

La creació de la quarta escola bressol El Rusc, les targetes de compra local per a les persones que es trobaven a l’atur, el camp de gespa de Fàtima, la cuina de l’escola Gabriel Castellà o la bonificació de l’IBI. Aquests són cinc exemples de les moltes polítiques que hem aconseguit impulsar, gràcies a la nostra tasca d’oposició útil per condicionar el govern a canvi de que impulsés polítiques del nostre model de ciutat. Però també hem fet una oposició contundent i fiscalitzadora, quan ha tocat.

Valori l’acció de Castells en els darrers anys.

És un govern que no ha afrontat els reptes que té Igualada. Sobretot, en l’àmbit de l’economia i la creació d’ocupació, no complert cap de les promeses que va anunciar no aquest mandat sinó ja fa 12 anys. Va ser una de les banderes de Marc Castells quan es va presentar per primera vegada a l’alcaldia i no complert res del que va dir. Al contrari, aquest tema l’ha amagat sota la catifa i nosaltres el que volem és tornar a posar aquest tema sobre la taula.

És una de les seves principals prioritats.

Sí. Tenim un atur més alt que el de la mitjana de la província, tenim 16.000 persones que cada dia se’n van a treballar fora d’Igualada i la comarca i tornen aquí per dormir . A més, tenim molts joves que, segons dades del mateix Ajuntament, un 45% dels joves d’Igualada diuen que no veuen futur a la seva ciutat o que acabaran marxant.Per tant, aquest és un tema que hem d’afrontar i que hem d’aconseguir que sigui una prioritat per l’Ajuntament.

Quins són altres reptes per Igualada?

L’habitatge. No s’ha fet en 12 anys cap pis públic a Igualada i això és inacceptable. No propiciar la rehabilitació de pisos buits i tancats i no construir habitatge públic fa que hi hagi les dificultats que molta gent té per trobar una casa.

També ha posat especial èmfasi en la seguretat. Igualada no és una ciutat segura per vostè?

Crec que podria ser una ciutat molt més segura i que la gent que hi viu, tots i totes ens sentíssim més segurs. Nosaltres ja ho alertàvem des de fa temps, després del confinament. I no és un tema que s’hagia abordat amb la seriositat, i la contundència que nosaltres haguéssim fet. Hi ha dones que tenen por d’anar soles pel carrer, adolescents que pateixen atracaments, persones grans que també van amb temor si venen de la compra o segons a quines hores. Vol dir que hi ha deures a fer i nosaltres tenim la recepta per millorar-ho perquè la seguretat de l’espai públic per nosaltres és sinònim de llibertat.

El vostre lema és ‘Un nou impuls’.

Aquestes eleccions van d’escollir entre els dos models de ciutat, nou o vell, entre futur o passar i entre inèrcia o impuls. Davant d’aquesta disjuntiva, nosaltres som la novetat, som el futur i l’impuls, després de 12 anys amb el mateix govern. Tenim el compromís de fer una Igualada per treballar, per viure i per ser feliç.

Tots tenen una proposta estrella fins del seu programa electoral. Quina és la seva?

Nosaltres tenim moltes propostes estrella, però potser una de les que em fa més il·lusió és el tema de les rampes mecàniques perquè sé que facilitaria la vida moltíssima gent.

Com creu que pot afectar la sortida dels Comuns?

Bé, és un tema que no ens afecta perquè les persones que formaven part d’aquest espai polític continuen amb nosaltres. Jo sempre ho dic, aquest és un projecte més de persones que de sigles. Per tant, l’equip està amb més força i amb més energia que mai. El que hi ha hagut és una imposició des de Barcelona per imposar un candidat en contra de l’Assemblea Local dels Comuns, que de manera reiterada va votar a favor de formar part del projecte d’Igualada Som-hi i si hi ha hagut una persona disposada a ser aquest candidat imposat a dit i en contra del nucli local des de Barcelona, doncs és un tema que, repeteixo, no ens afecta.

En cas de poder sumar forces per establir govern, amb qui estaria disposat a pactar?

Jo el primer que vull és pactar amb els ciutadans i ciutadanes d’Igualada, fer un gran pacte de ciutat per fer avançar Igualada. Estic convençut que nosaltres tindrem una molt bona posició, una molt bona força i que ho haurem aconseguit.