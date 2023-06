Un estudiant d'ESO del col·legi Monalco d'Igualada és entre els premiats dels Jocs Florals infantils. Dissabte, la nova consellera d’Educació, Anna Simó i Castelló, en va lliurar la quinzena de premis de l'edició d'enguany. Es tracta d'un treball presentat en la categoria de 3r i 4t d'ESO, poesia fet per un alumne del col·legi Monalco (Igualada). El poema es titula Hi veig negre, i es va presentar amb el pseudònim Negre Carbó. Segons el jurat, "es tracta d'un poema d'una gran coherència interna, ben escrit, amb una expressivitat reeixida i construït amb versos breus i de ritme intens".L'acte de lliurament dels premis dels X Jocs Florals Escolars de Catalunya, va tenir lloc dissabte al Centre Cívic Cotxeres de Sants, on es van aplegar més de 300 alumnes, docents i familiars.

En el moment de donar el premis, Simó manifestava que “els Jocs Florals són una tradició literària que es remunta molts segles enrere, a l’edat mitjana, i que es va recuperar al segle XIX”. I va afegir, adreçant-se a l’alumnat, que “vosaltres escrivint i participant en aquest concurs esteu participant d’una tradició històrica de Catalunya”.

La consellera Simó va declarar que “el català és una llengua viva perquè persones com vosaltres l’escriviu, el llegiu, el parleu. Per això us vull demanar que tingueu sempre present que si els qui vivim en territoris de parla catalana no parlem, no escrivim i no llegim en català, no ho farà ningú més.”

La titular d’Educació també va destacar que “a l’escola ens han transmès l’afició per la lectura i el coneixement de la llengua”. En aquest sentit ha demanat als participants “no deixeu d’escriure i de llegir. Segur que d’entre tots vosaltres en sortiran escriptors i escriptores”. “Ajudeu-nos a encomanar el gust per la lectura als vostres companys i companyes. Els hi heu de dir que si no llegeixen, no saben el que s’estan perdent”, va dir la consellera Simó.

En total són 15 categories premiades en poesia i prosa, i en cadascuna per als diferents cicles: cicle inicial de primària, cicle mitjà de primària, cicle superior de primària, educació especial de primària, educació especial d’ESO, 1r i 2n d’ESO, 3r i 4t d’ESO, i conte audiovisual i il·lustrat per a primària. El propòsit d’aquesta darrera categoria és promoure la creació literària potenciant el treball interdisciplinari des de l'àmbit lingüístic, l’àmbit digital i l’àmbit artístic. En aquest sentit, s’hi han d’abordar noves tècniques narratives com el guió, la llengua oral, la banda sonora i la dimensió visual i plàstica. El treball guanyador i els dos accèssits, seran produïts per la CCMA, que s’emetran en el programa infantil “Una mà de contes”.

Pel que fa als premis que reben els guardonats, com a novetat d’aquesta edició els centres educatius rebran un obsequi de llibres durant la Setmana del Llibre en Català, fet que els permetrà conèixer de primera mà les novetats editorials i escollir les publicacions que necessiten per la seva biblioteca escolar. Així mateix, les persones finalistes i els centres educatius rebran un diploma en reconeixement a la seva participació i una serigrafia realitzada per l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega.

Guanyadors dels X Jocs Florals Escolars

Cicle inicial de primària, prosa: Col·legi Vedruna (Espluga de Francolí), per l’escrit El petit llimoner, presentat amb el pseudònim Hogwarts. El jurat ha destacat que el text, molt ben escrit, és descriptiu i força detallista. S'hi fa una reflexió sobre el llimoner abans i després d'un període de sequera.

Cicle inicial de primària, poesia: Escola Martí Poch (L'Espluga de Francolí), per l’escrit titulat Gràcies, presentat amb el pseudònim Els esquirols. El jurat considera que es tracta d'un poema amb un plantejament força original, que adopta la forma d'un acròstic que permet de llegir el nom de l’escriptor Josep Vallverdú.

-Cicle mitjà de primària, prosa: Escola Sant Ròc (Bossòst), per l’escrit titulat Eth llibre màgic, presentat amb el pseudònim Els lectors. El jurat ha destacat que es tracta d'un excel·lent text en aranès, un relat fantàstic en què un pare explica contes, però emmalalteix.

-Cicle mitjà de primària, poesia: Escola Turó Blau (Barcelona), per l’escrit titulat El mitjó perdut, presentat amb el pseudònim Piru. Per al jurat, és un poema amb un punt d'humor i un interessant treball formal de rimes que convida a fer-ne una lectura amena i divertida.

-Cicle superior de primària, prosa: Escola Llorenç Vallespí i Vidiella (Benifallet), per l’escrit titulat Una amistat singular, presentat amb el pseudònim Los Grans De Benifallet. El jurat ha valorat el fet que la narració fa una crítica al consumisme compulsiu a partir d'unes sabatilles abandonades.

-Cicle superior de primària, poesia: Escola El Drac (Pacs del Penedès), al poema titulat Poemes de flors, presentat amb el pseudònim Meravellosos. El jurat ha posat en valor que es tracta d'un poema divertit i enginyós, amb un acurat treball de lèxic i un aprofundiment en el coneixement de la natura.

-Educació Especial d'EP, prosa: Escola Escola Tabor (Barcelona), per l’escrittitulat Un mapa molt especial, presentat amb el pseudònim Els somriures. El jurat ha destacat que es tracta d'una narració que convida a respectar i a valorar la diversitat, a la curiositat envers l'altre i a la importància d'aproximar-se sense prejudicis a altres realitats.

-Educació Especial d'EP, poesia: Escola El Polvorí (Barcelona), per l’escrit titulat Rap de l’escola, presentat amb el pseudònim Els nous. Segons el jurat, el text està escrit en un llenguatge actual i amb una forma poètica amb una vocació popular que s'ha estès força en els darrers anys.

-Educació Especial d'ESO, prosa: CEE Vida Montserrat-AcidH (Barcelona), per l’escrit titulat Recorda, recordar-me, presentat amb el pseudònim Fènix CAM. Es tracta d'un relat literàriament molt ben construït sobre una persona morta estimada que s'adreça en somnis al protagonista per recordar-li la promesa que la recordaria.

-Educació Especial d'ESO, poesia:Institut Torre de Malla (Parets del Vallès), per l’escrit titulat Cuidem el nostre planeta, presentat amb el pseudònim Aldaux. Es tracta d'un poema lluminós i ple de sensibilitat amb un missatge clar i planer que convida a respectar i a estimar el planeta, a tenir-ne cura amb els nostres comportaments quotidians.

-1r i 2n d'ESO, prosa:Agrupació Pedagògica Tecnos (Terrassa), per l’escrit titulat Mil metres, presentat amb el pseudònim Pedals automàtics. Es tracta d'una narració molt original, marcada per un ritme i una tensió creixents davant d'un desenllaç que es descobreix al final de la lectura.

-1r i 2n d'ESO, poesia:Col·legi Mestral (Sant Feliu de Llobregat), per l’escrit en poesia titulat Sets mirades capitals, presentat amb el pseudònim Mirades. El jurat ha destacat que es tracta d’un interessant exercici poètic encertadament construït, amb un notable treball de rimes.

-3r i 4t d'ESO, prosa:Escola Súnion (Barcelona), per l’escrit titulat Èrem, presentat amb el pseudònim Taca. Es tracta d'una narració amb una arquitectura interna ben definida, un tractament convincent d'un lèxic genuí i un bon ús dels recursos sintàctics.

-3r i 4t d'ESO, poesia:Col·legi Monalco (Igualada), per l’escrit titulat Hi veig negre, presentat amb el pseudònim Negre Carbó. Es tracta d'un poema d'una gran coherència interna, ben escrit, amb una expressivitat reeixida i construït amb versos breus i de ritme intens.

-Conte audiovisual il·lustrat d’educació primària:Escola Cor de Roure (Santa Coloma de Queralt), pel conte audiovisual titulat Per molts anys Anna, presentat amb el pseudònim Unicorn. Un vídeo amb una bona estructura de conte i una posada en escena molt elaborada: escenografia, atrezzo, vestuari i planificació de l’acció i les preses de càmera. El treball de la banda sonora és excel·lent.

En aquesta categoria el jurat ha decidit atorgar un accèssit a l’Escola Mercè Rodoreda (Santa Coloma de Gramenet), pel conte audiovisual titulat El viatge de l'ocellet, presentat amb el pseudònim AC, i un a l’Escola Tabor (Santa Perpètua de Mogoda), pel conte audiovisual titulat El ganxo presentat amb el pseudònim Xaloc.