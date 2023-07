El diumenge 24 de setembre de 2023 es celebrarà a Igualada la vuitena edició de l’Alzheimer Race, la cursa i caminada solidària organitzada conjuntament per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i l’Associació de Familiars d'Alzheimer i altres Demències de l'Anoia (AFADA) i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada. Els fons recaptats per les inscripcions i patrocinadors es destinaran a l’AFADA. L’altre objectiu de l’esdeveniment és sensibilitzar i informar la població pel que fa a aquesta malaltia degenerativa de les cèl·lules cerebrals, que a Catalunya afecta més de 112.000 persones.

Aquest any 2023 l’Alzheimer Race tindrà un format i recorregut semblant al de les primeres edicions, amb la sortida i arribada de corredors/es i caminants a la Plaça de la Masuca, davant de l’Hospital de Dia Sant Jordi. El recorregut passarà pel carrer Santa Joaquima de Vedruna, el Passeig Verdaguer, on hi haurà la fira FirAnoia instal·lada aquell dia, continuant per l’Avinguda Gaudí i la part inicial del Parc Fluvial del riu Anoia. La part final del recorregut dels corredors és possible que s’hagi de modificar degut a les obres de la carretera que connectarà Igualada amb la Ronda Sud. El recorregut finalitzarà a la plaça de la Masuca. Seran uns 5 km pels caminants i entre 5 i 6,3 km pels corredors.

Les inscripcions s’han obert aqueta setmana i tenen un preu base de 12 euros per a les persones corredores, les quals han de tenir un mínim de 12 anys, i també de 12 euros per als caminants majors de 12 anys. Són gratuïtes per als caminants d’entre 0 i 11 anys que no vulgui samarreta, i tenen un preu de 8 € pels caminants d’entre 6 i 11 anys que vulguin una samarreta tècnica Tuga amb el logo de la cursa. Tots els inscrits rebran un lot d’obsequis, i totes les persones majors de 12 anys rebran la samarreta tècnica, així com també les d’entre 6 i 11 anys que ho hagin seleccionat.

Les persones que s’inscriguin abans del 24 de juliol participaran en el sorteig d’un vol en globus, gentilesa de Camins de Vent. I les inscripcions fetes abans del 28 d’agost tindran garantida la talla de samarreta que hagin seleccionat. Aquelles persones que no disposin de connexió a Internet podran fer les inscripcions presencialment a l’Hospital de Dia Sant Jordi el dia 18 de juliol de 9 a 13 hores.

El lliurament de les bosses, samarretes i dorsals dels corredors i caminants es farà els dies 20, 21 i 22 de setembre a l’Hospital de dia Sant Jordi, en horari de 3 a 6 de la tarda. Qui no hagi pogut recollir-ho abans de la cursa, ho podrà recollir tot el matí del dia 24 de setembre a partir de les 8:30 a l’Hospital de Dia Sant Jordi. A les 9 del matí del dia 24 hi haurà un escalfament coreografiat. Hi haurà servei de guarda-roba i es lliurarà avituallament a l’arribada. La sortida de la cursa serà a les 9:30 del matí i la de la caminada uns minuts més tard. De 10:30 a 11:30 hi haurà una actuació musical del grup de música Disco54, i de 11:30 a 12:00 està previst fer l’entrega de premis a les persones millors classificades de cada categoria. També es faran sortejos de regals i hi haurà activitats per tothom.

Les inscripcions es poden fer a www.cssi.cat/alzheimerrace www.afada.cat i www.facebook.com/alzheimerrace.

La cursa està oberta a la participació d’entitats i empreses col·laboradores que realitzin aportacions econòmiques i/o donacions materials, i que poden fer-ho trucant al 93 8068188.

21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

L’activitat forma part de la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer, que es celebra el 21 de setembre, i que a Igualada compta amb activitats organitzades per l’Hospital de Dia Sant Jordi del CSSI, l’AFADA i altres entitats, que reuneixen esforços per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta malaltia.

L’AFADA (www.afada.cat) és una associació sense ànim de lucre creada a l’any 2016 amb la finalitat de donar suport, assessorar i informar a les persones diagnosticades amb Alheimer i altres demències i/o als seus familiars. És successora de la delegació Anoia de l’Associació de Familiars d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) que va néixer l’any 2000 recollint la necessitats dels familiars de malalts d’Alzheimer, en aquells moments amb manca de recursos socials i informació relacionada amb la pròpia malaltia. La desconeixença d’aquesta es feia palesa en les famílies i calia un paraigua que donés cobertura no només a les necessitats del malalts sinó també als cuidadors i famílies.

L’Hospital de Dia Sant Jordi va obrir les portes el desembre de 2005. Dona servei assistencial a persones amb deteriorament i trastorns cognitius i demències com l’Alzheimer, i a les seves famílies. Ofereix atenció mèdica, psicològica i social que ajuda a recuperar i millorar l’autonomia de les persones ateses i permet fer un seguiment individualitzat i una avaluació periòdica de cada pacient. És un centre gestionat pel CSSI en un edifici de la Fundació Catalunya – La Pedrera.