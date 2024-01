El Consell Comarcal de l’Anoia està liderant, conjuntament amb els Ajuntaments del municipis afectats, la lluita contra la línia elèctrica aèria de Molt Alta Tensió (MAT), Valmuel-Begues, que passaria per vuit municipis anoiencs: Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Piera, els Hostalets de Pierola i Masquefa. L’ens comarcal s’ha reunit dues vegades amb els alcaldes d’aquests municipis i ha contractat un gabinet jurídic expert en dret mediambiental per elaborar, primer, unes al·legacions en contra d’aquest projecte -que ja s’han desestimat- i ara un recurs d’alçada, que ja s’ha presentat.

El projecte de MAT Valmuel-Begues contempla una línia de 400 KV de tensió amb origen a la Franja de Ponent i fins a Pierola, per portar energia fotovoltaica i eòlica procedent de Terol fins a la subestació de Begues, al Baix Llobregat, i traslladar-la finalment fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. Creuaria diferents comarques com l’Anoia, passant molt a prop de nuclis habitats i dividint nombrosos municipis.

El president del Consell Comarcal, Jordi Parcerisas, considera que la política energètica del país s’ha de fer de forma consensuada amb el territori i apunta que aquests municipis de l’Anoia estan disposats a cedir hectàrees per a la millora de la situació energètica de Catalunya. Però reclama a la Generalitat de Catalunya «que sigui cada territori qui pugui definir com contribueix a l’energia de la comarca i del país», i també demana que «s’avanci en la tramitació del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), perquè tots els municipis treballin en la mateixa direcció pel que fa al futur de l’energia».