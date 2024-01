La Biblioteca de Masquefa ja duu el nom de M. Carme Junyent Figueras, en reconeixement del vessant lingüístic i social del la filòloga recentment desapareguda. El bateig es va celebrar dimecres a la tarda en un acte iniciat pel parlament de l’alcalde de Masquefa, Roger Vázquez i Claravalls, que ha donat pas a vuit masquefins que han volgut commemorar la figura de Junyent a través de vivències personals. El Director General de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Josep Vives, també ha volgut adreçar paraules d’agraïment i benvinguda.

«Avui és un dia important per a Masquefa. Tot just fa 13 anys s’obrien les portes d’aquesta biblioteca. Avui fem un pas endavant i la dotem de més simbolisme i identitat. Avui bategem la nostra biblioteca amb el nom de la nostra veïna més universal»’, espressava l’alcalde.

La proposta que ha donat el nom de la filòloga a la Biblioteca de Masquefa ha sorgit després d’acomiadar-la amb una cerimònia celebrada a La Fàbrica el 9 de setembre. La comunitat de Masquefa va expressar el seu agraïment amb una participació massiva, subratllant la influència positiva que ha tingut en les vides de molts i en el dinamisme social i cultural de la Vila. «Tenir a la Carme a la Biblioteca segur que farà que alguns reptes i propostes de futur, les puguem aconseguir»’, així ho afirma una veïna.

Una de les novetats més destacades que s’hi han fet a la Biblioteca ha estat el nou racó dedicat a la Carme, situat a la dreta de l’entrada. Ara la planta baixa compta amb una paret que salvaguarda la història de la filòloga. En aquest espai es va presentar el llibre pòstum «No patiu per mi. Gastronomia, llengua i amistat: la Joia de Viure», que va explicar el seu fill Andreu.

Aquesta obra destaca la importància de gaudir de la vida amb un seguit dels millors àpats que es presenten en una guia de més de 200 restaurants. L’Andreu va explicar que el llibre és una recopilació dels articles que la seva mare publicava al VilaWeb.

La Carme utilitza les seves vivències gastronòmiques com a fil conductor de la lectura, i cada article ens mostra l’actitud d’una persona davant la vida, i la mort. ‘»D’una manera exquisida, explica la seva experiència de com una persona, fins a l’últim moment, se sent plenament lliure d’expressar la seva llengua».

Carme Junyent, una dona de llengua

Maria Carme Junyent Figueras ha estat una de les figures més destacades en l’àmbit lingüístic durant les darreres dècades. La «masquefina universal»’ ha fet contribucions notables al teixit social i cultural, i la seva dedicació es va manifestar en una defensa profunda del català i la diversitat lingüística. La seva formació acadèmica abasta estudis de filologia a la Universitat de Barcelona i estades en universitats com Marburg, Colònia i Califòrnia. Obté el doctorat a la Universitat de Barcelona amb una tesi centrada en les llengües a l’Àfrica i la seva expansió i, com a professora del Grau de Lingüística general a la Facultat de Filologia i Comunicació de la mateixa universitat, s’especialitza en les llengües amenaçades. Junyent ha destacat també pels seus estudis sobre la situació del català, sempre amb un discurs clar.