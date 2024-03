Omnium homenatja la lingüista anoienca Carme Junyent, a Igualada

Òmnium Anoia organitza un acte en record de Carme Junyent a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, el proper dia 21 de març, a les 7 de la tarda. L'homenatge constarà de dues parts: una xerrada sobre la seva tasca com a lingüista catalana i la presentació del seu llibre pòstum “No patiu per mi”, a càrrec de Pere Comellas i Casanova. Junyent va morir recentment a l'edat de 68 anys.

La filòloga i lingüista masquefina Carme Junyent i Figueras va ser professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, presidenta del Consell Lingüístic Assessor de la Generalitat de Catalunya i directora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA). Era considerada un referent internacional en l'àmbit de les llengües minoritàries i va deixar com a llegat una àmplia obra sobre la diversitat lingüística arreu del món i diversos treballs sobre la immersió lingüística a Catalunya, a més de participar activament en el debat sobre el llenguatge inclusiu aportant-hi un punt de vista científic i crític.

L’acte està organitzat per Òmnium Anoia i la "Revista Igualada", amb la col·laboració d’APLEC, Plataforma per la Llengua, Consorci per a la normalització lingüística, l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la Llibreria Llegim.

La seu d’Òmnium, oberta al públic

Òmnium Cultural recorda que la seu de l’entitat, situada al carrer Santa Maria número 12, està oberta cada dia, de dilluns a divendres, a partir de les 18h i fins les 19.30h. A més de poder visitar les diferents exposicions que acull el local, els voluntaris d’Òmnium faciliten informació sobre l’entitat i ofereixen marxandatge.