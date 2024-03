La jornada de portes obertes al nou Campus Salut d’Igualada fa el ple

Després de Setmana Santa, els estudiants del grau en Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica del Campus Universitari d’Igualada-UdL, fins ara ubicats a l’edifici de la Teneria, començaran les classes al nou equipament situat al Passeig Verdaguer. Aquest cap de setmana l’edifici ha obert les portes a la ciutadania en una jornada que va engegar ahir i que s’allargarà encara avui.

Ahir es van omplir tots els torns de visita i va ser tot un èxit, que s’espera que tingui continuïtat avui , perquè s’han exhaurit els tiquets dels quatre torns de visita que hi ha programats.

Els veïns i veïnes d’Igualada en tenien ganes i, per fi, han pogut passejar per dins de l’edifici i conèixer-ne tots els racons. En general, va agradar molt, especialment l’aula adaptada als estudis que acolliran. Es tracta d’un espai amb simulació clínica per als futurs infermers i infermeres i un gimnàs perquè els futurs fisioterapeutes puguin fer-hi les seves pràctiques.

L’edifici de 4.245 m² i capacitat per a 500 alumnes dels estudis en l’àmbit de la Salut és de darrera generació i compta amb 13 aules generals, 3 laboratoris, diverses sales d’estudi, una biblioteca i un gimnàs. Alhora, està connectat amb el centre de simulació 4DHealth amb una passarel·la per tal que els estudiants també puguin utilitzar aquest equipament especialitzat en simulació hospitalària que fa únics els estudis d’Igualada.

La construcció ha tingut un cost de 6 milions d’euros que han assumit a parts iguals l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

A més, el Campus Salut és eficient energèticament perquè la teulada està coberta amb més de 400 m² de plaques solars que es preveu que generin entre el 75% i el 85% del consum de l’edifici. També compta amb un sistema de climatització amb bombes de calor d’alt rendiment, sistemes de ventilació amb recuperació de calor i enllumenat LED amb sensors a totes les plantes.