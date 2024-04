El Museu de la Pell d’Igualada genera 3 euros al territori per cada un d'invertit des de l’administració

El Museu de la Pell d’Igualada, que pertany al Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya des de l’any 1998, contribueix a la generació de 3,06 euros per cada un d'inversió per part de l'administració, comptabilitzats l'any 2022 pel conjunt dels 26 museus de tot Catalunya que integren aquest grup. Aquests resultats tenen en compte la inversió pública que es va fer tant per part dels ajuntaments, com de consells comarcals, de les diputacions, o de la Generalitat.

Aquestes dades provenen de l’Estudi de l’impacte econòmic dels museus del Sistema Territorial del MNACTEC 2022, elaborat per la consultoria Rusiñol & Associats. La xifra de l’impacte econòmic ha augmentat un 43% des del primer informe de l’any 2017, en què era de 2,14 euros per cada euro públic invertit.

En xifres globals, l’import que l’Administració va dedicar l’any 2022 a les inversions i la despesa corrent de 18 dels museus del Sistema Territorial del MNACTEC analitzats va ser de 8.182.917,07 euros. Aquesta inversió pública en els museus ha generat en el territori un impacte econòmic de 24.928.760 euros.

Aquests centres museístics i patrimonials independents expliquen la industrialització arreu del territori català. El Museu de la Pell, dins d’aquest sistema de museus, explica la singularitat de la indústria de la pell, que encara avui constitueix un dels motors econòmics d’Igualada. El Museu conserva, difon, investiga i posa en valor el patrimoni moble i immoble d’aquest ofici mil·lenari a la ciutat.