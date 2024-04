La igualadina Alba Vergés queda fora de la llista d'ERC per al 12-M

Josep Maria Jové i Ruben Wagensberg formaran part de la llista d'ERC per a les eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya, segons ha aprovat aquest dimarts a la nit el Consell Nacional de la formació, on s'ha confirmat que la igualadina Alba Vergés queda fora de la candidatura. Jové i Wagensberg hi aniran de número tres i de número nou, en un equip que també inclou els actuals consellers Ester Capella, Joan Ignasi Elena, la santpedorenca Laura Vilagrà (de dos), Carles Campuzano i Tània Verge.

La formació també ha aprovat que concorri als comicis al grup republicà encapçalat per Pere Aragonès l'exconseller Juli Fernández. En canvi, no hi seran els actuals consellers Roger Torrent, Alba Vergés, Anna Simó i Gemma Ubasart. Tampoc hi haurà Meritxell Serret, que no pot ser diputada per la causa judicial que té pendent.