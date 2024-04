Apaguen un foc en un habitatge a Sant Sadurní d'Anoia

Els Bombers de la Generalitat van treballar aquest diumenge en l'extinció d'un incendi en un habitatge de la plaça de Pau Casals de Sant Sadurní d'Anoia. L'incident no va deixar ferits perquè en el moment del foc no hi havia ningú a l'interior del bloc.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís pel foc en un tercer pis d'un habitatge poc després de les dues del migdia. Fins al lloc dels fets es van desplaçar deu dotacions terrestres dels Bombers, que van extingir les flames totalment desenvolupes a l'interior del pis. Sortosament, no hi havia ningú en el bloc en el moment de l'incendi i no es van haver de lamentar ferits.