Mònica Valls és una de les cinquanta voluntàries que formen part de l’organització de la Mostra des de fa tres anys. Creu que la població igualadina s’hauria de bolcar més amb els projectes que passen a la ciutat.

Per què va decidir apuntar-se per ser voluntària?

Perquè m’agrada col·laborar amb els esdeveniments de la meva ciutat i soc apassionada de les arts escèniques. Entenc que un projecte com aquest necessita moltíssim personal i em vaig apuntar per poder aportar el meu petit granet de sorra. Estic contenta que hi hagi hagut una cinquantena de persones, però em semblen poquíssimes.

Hi ha feina per a més gent?

I tant. Això és un esdeveniment enorme i sempre calen mans. Però no hi ha prou voluntaris i si volem que a Igualada passin coses, ens hi hem d’implicar més tots plegats perquè realment no costa tant.

Què diria que és el més complicat de ser voluntària?

Jo treballo com a tècnica de cultura, o sigui que tot el que s’ha de fer són tasques que tinc per mà.

I com valora l’organització d’aquesta edició de la Mostra?

En general, em sembla que està tot molt ben muntat, cadascun dels espais que fa d’escenari està molt ben estudiat i les companyies que actuen han estat escollides amb molt bon ull. També m’agrada que hi hagi disciplines artístiques diferents per a un públic molt divers.

